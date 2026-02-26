Terremoto sul Gargano, scossa in mare di magnitudo 2.6 avvertita questa mattina

Un lieve terremoto è stato registrato questa mattina, giovedì 26 febbraio, al largo della costa del Gargano. La scossa, di magnitudo locale 2.6, è stata rilevata alle ore 8.22 nella zona sismica denominata “Costa Garganica”.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, l’evento è stato localizzato in mare alle coordinate geografiche 42.0033 di latitudine e 15.4755 di longitudine, a una profondità di circa 7 chilometri.

L’epicentro è stato individuato a circa 13 chilometri dalle Isole Tremiti, 18 chilometri da Lesina e 20 chilometri da San Nicandro Garganico. In diverse aree del promontorio garganico il movimento tellurico sarebbe stato percepito in modo lieve dalla popolazione, senza tuttavia causare danni o particolari criticità.

Un’altra scossa era stata registrata anche nella notte precedente. Alle 3.16, infatti, un sisma di magnitudo 2.9 era stato localizzato nell’area sismica dell’Adriatico Centrale, sempre in mare, a una profondità di 19 chilometri. In quel caso il comune più vicino all’epicentro risultava essere Manfredonia, distante circa 67 chilometri.

Con l’evento di questa mattina salgono a 14 le scosse registrate nel Foggiano dall’inizio dell’anno. La più intensa resta quella di magnitudo 3.0 rilevata il 21 gennaio scorso con epicentro nel territorio di Apricena.

Il territorio della Capitanata, e in particolare l’area costiera del Gargano, continua a essere monitorato costantemente dai sistemi di rilevazione sismica nazionali. Proprio in questa zona, lo scorso anno, fu registrato anche il terremoto più forte percepito in Italia nel corso del 2025, con epicentro in mare tra San Nicandro e Lesina, nell’area di Torre Mileto.