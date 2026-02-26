Edizione n° 5988

Tratturo Ordona-Lavello, residenti denunciano degrado e chiedono interventi immediati

TRATTURO ORDONA LAVELLO Tratturo Ordona-Lavello, residenti denunciano degrado e chiedono interventi immediati

Secondo quanto evidenziato, la zona sarebbe da tempo interessata da problemi legati alla manutenzione del verde, in particolare nel Parco di via Ilaria Alpi e nelle aree limitrofe

Tratturo Ordona-Lavello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Erba alta, scarsa illuminazione e carenza di manutenzione. È questa la situazione segnalata dal Comitato di Quartiere Tratturo Ordona-Lavello, che torna a richiamare l’attenzione sulle condizioni dell’area periferica di Foggia, lamentando disservizi persistenti nonostante il regolare pagamento dei tributi locali.

Secondo quanto evidenziato, la zona sarebbe da tempo interessata da problemi legati alla manutenzione del verde, in particolare nel Parco di via Ilaria Alpi e nelle aree limitrofe. Marciapiedi e spazi pubblici risultano invasi dalla vegetazione, con conseguenti criticità igienico-sanitarie. L’erba incolta e la mancata cura degli spazi favorirebbero la presenza di ratti e altri animali infestanti, creando disagi e timori tra le famiglie residenti.

Non meno preoccupante il tema della sicurezza stradale. La potatura insufficiente degli alberi avrebbe compromesso l’efficienza dell’illuminazione pubblica, con diversi punti luce parzialmente o totalmente coperti dai rami. Alcune strade restano al buio già nelle ore serali, aumentando i rischi per pedoni e automobilisti.

Il Comitato sottolinea come la scadenza del contratto di manutenzione e la successiva proroga tecnica abbiano limitato gli interventi, lasciando scoperte alcune aree periferiche non incluse nel precedente capitolato. Una situazione che, secondo i residenti, evidenzia una carenza di programmazione.

Da qui l’appello all’Amministrazione comunale affinché vengano attivati interventi straordinari di pulizia e derattizzazione, insieme alla potatura urgente degli alberi che oscurano i lampioni, e che la futura gara d’appalto includa stabilmente il quartiere tra le zone oggetto di manutenzione ordinaria, superando le attuali disparità.

Dopo oltre due anni di segnalazioni, il Comitato guidato dal presidente Domenico Della Martora auspica risposte rapide e concrete per restituire decoro, sicurezza e dignità al Tratturo Ordona-Lavello.

