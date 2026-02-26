Edizione n° 5989

Home // Prima pagina // Uccide tre suore e scappa, l’aggressione, i segni di violenza sui corpi: arrestato un uomo

OMICIDIO SUORE Uccide tre suore e scappa, l’aggressione, i segni di violenza sui corpi: arrestato un uomo

L’indagato è ritenuto responsabile dell’uccisione delle tre suore missionarie saveriane italiane in Burundi, tra il 7 e l’8 settembre 2014 a Bujumbura

Triplice omicidio di suore in Burundi: arrestato un uomo a Parma

Le tre suore uccise - Fonte Immagine: ilrestodelcarlino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
I carabinieri del comando provinciale di Parma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Parma su richiesta della Procura locale, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di essere coinvolto in un triplice omicidio aggravato.

I delitti
L’indagato è ritenuto responsabile dell’uccisione delle tre suore missionarie saveriane italiane in Burundi, tra il 7 e l’8 settembre 2014 a Bujumbura. Le vittime sono suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Bernardetta Boggian (79 anni). Le religiose furono aggredite e uccise nel corso di due assalti distinti alla loro missione, avvenuti nell’arco di meno di 48 ore. I corpi mostravano segni di violenza efferata, testimoniando la brutalità dell’aggressione.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Parma, che ha seguito il caso per anni fino all’individuazione del sospettato e al suo arresto.

Lo riporta leggo.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

