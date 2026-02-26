Triplice omicidio di suore in Burundi: arrestato un uomo a Parma

I carabinieri del comando provinciale di Parma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Parma su richiesta della Procura locale, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di essere coinvolto in un triplice omicidio aggravato.

I delitti

L’indagato è ritenuto responsabile dell’uccisione delle tre suore missionarie saveriane italiane in Burundi, tra il 7 e l’8 settembre 2014 a Bujumbura. Le vittime sono suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Bernardetta Boggian (79 anni). Le religiose furono aggredite e uccise nel corso di due assalti distinti alla loro missione, avvenuti nell’arco di meno di 48 ore. I corpi mostravano segni di violenza efferata, testimoniando la brutalità dell’aggressione.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Parma, che ha seguito il caso per anni fino all’individuazione del sospettato e al suo arresto.

Lo riporta leggo.it.