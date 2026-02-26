Vico del Gargano: all’auditorium Lanzetta lo spettacolo “Pietro Orlandi, fratello”

Il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi approda a teatro. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, alle ore 20, nell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, sarà rappresentato lo spettacolo “Pietro Orlandi, fratello”, scritto e diretto da Giovanni Franci e interpretato da Valerio Di Benedetto.

L’opera ripercorre la vicenda della giovane cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, quando aveva appena 15 anni. Al centro del racconto c’è la figura del fratello Pietro Orlandi, che da oltre quattro decenni continua a chiedere verità e giustizia, denunciando silenzi, depistaggi e contraddizioni. Domenica sera, in occasione della replica, sarà presente anche l’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, per un momento di confronto pubblico.

Il caso è oggi al centro di tre distinti filoni d’indagine: quello della Procura della Repubblica di Roma, quello della magistratura vaticana e quello della Commissione parlamentare d’inchiesta. A gennaio 2023 il Vaticano ha avviato per la prima volta un’indagine interna ufficiale, coordinata dal promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano, Antonio Diddi, con uno scambio di atti e informazioni con la Procura romana. A metà gennaio 2026 si è inoltre svolto un incontro riservato tra magistrati e Commissione parlamentare per coordinare le attività ed evitare sovrapposizioni nelle audizioni. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 si è registrata un’accelerazione delle indagini, con nuovi sviluppi e approfondimenti investigativi nella Capitale.

La presenza dell’avvocata Sgrò rappresenta un’occasione per fare il punto su una vicenda che, dopo 43 anni, resta senza una verità definitiva.

Intanto, nuovi elementi sono emersi anche in televisione. Nella puntata del 25 febbraio di Chi l’ha visto? il caso è tornato al centro del dibattito, con l’analisi di alcuni documenti attribuiti al SISDE, l’ex servizio segreto civile italiano. Secondo quanto discusso in studio, alcuni atti risulterebbero incompleti, con pagine mancanti, sollevando interrogativi su quali informazioni possano essere ancora oggi coperte da riservatezza.