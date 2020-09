Allarme fornai, “pane a basso costo cosa contiene? (VIDEO)

Manfredonia – “BENE la concorrenza non il disvalore: con prezzi troppi bassi a rischio è il lavoro”. A dirlo a Stato è Giovanni Ognissanti, dell’omonimo forno di via San Lorenzo – per tutti ‘Zizzio’ – a pochi giorni dalla riapertura del locale. “Un lavoro che svolgiamo da 5 generazioni – dice Giovanni – la nostra famiglia è legata alle attività del panificio”. Una storia lunga oltre 100 anni: “prima mio nonno, ancor prima il papà di mio nonno, dunque mio padre, io e adesso i miei figli. Abbiamo sempre lavorato, sin da piccoli, e siamo cresciuti letteramente con il pane”.



Il panificio Zizzio è ripartito con le attività lo scorso 2 marzo: “siamo felicissimi per questa riapertura – dice a Stato Salvatore, figlio di Giovanni e Loreta, fratello di Costanzo e marito di Concetta, anch’essa occupata nell’attività di famiglia – ogni giorno vendiamo il pane e la pizza, con specialità il martedì e venerdì sera (dalle cipolle al calzone, dalla classica al pomodoro alla mozzarella e alle verdure, ndR). Tutto secondo tradizione – aggiunge Salvatore – Risultato? Un pane unico e dai sapori inimitabili”. “Certo – continua il giovane fornaio – le attività vanno analizzate anche da un altro punto di vista”. Vale a dire: “la concorrenza inaspettata”.



Troppa concorrenza: cala il prezzo per le vendite e la qualità del prodotto. “Una volta eravamo gli unici a Manfredonia, oggi siamo 25. – dice papà Giovanni – Poi c’è una concorrenza assurda: il pane si vende a quattro soldi, c’è anche farina scarsa: come tutto nella vita le cose buone hanno altri costi e sapori”. Si ricorda che a livello locale il pane oscilla sull’euro e 80 centesimi al kg, con 3 euro per i panini. Il problema nascerebbe dai supermercati: per l’acquisto del pane, gli stessi costringerebbero i panettieri ad abbassare i prezzi di vendita. Da qui l’ingresso nel mercato di rivenditori esterni, con prezzi più bassi e l’utilizzo presunto di prodotti “scadenti”. A Manfredonia esiste un’associazione di panificatori, per la tutela della categoria: “ma ognuno fa quello che gli pare – dice un’altra fonte – io personalmente non li seguo. Indirettamente vige una sorta di anarchia decisionale”. Altrimenti detto: ognuno venderebbe al prezzo più comodo.





Elemento essenziale per l’alimentazione umana. “Una volta il pane era considerato l’elemento essenziale dell’alimentazione umana, oggi si esagera forse con l’eliminazione dalle diete”. “C’è chi lo considera troppo grasso, con troppo sale, troppo calorico. Il pane rappresenta invece l’elemento principe che non dovrebbe mai mancare nelle tavole degli italiani”. In effetti, la quasi totalità delle diete dimagranti impone un consumo limitato dell’alimento pane. Questo per un contenuto calorico medio alto, (in 100 grammi di pane sono contenute circa 275 Kcal, 75 in meno di un uguale quantitativo di pasta). Un eccesso di calorie non dovuto alla presenza di grassi (in realtà quasi assenti) ma all’importante contenuto in carboidrati (circa il 63%). “Ma come per tutti gli alimenti la moderazione – dice Giovanni – rappresenta una regola nell’agire”.



Il futuro: “un solo desiderio – dice Giovanni – che i miei figli continuino l’attività del forno, che ci sia una sesta generazione a produrre e commercializzare il pane”. Pur nascondendolo, Giovanni si emoziona.





g.defilippo@statoquotidiano.it



VIDEO – QUI FORNO ‘ZIZZIO’ DI MANFREDONIA, L’INTERVISTA CON GIOVANNI, SALVATORE E CONCETTA