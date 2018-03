Di:





Bari – IL Consiglio regionale, nella seduta del 25 marzo scorso, ha approvato la legge "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". Tra gli emendamenti approvati, anche quello che introduce un articolo aggiuntivo al testo normativo, firmato tra gli altri dal consigliere regionale della provincia di Foggia, il presidente della prima commissione bilancio, Pino Lonigro."Un'integrazione importante che fissa dei criteri d'intervento sull'occupazione e la cessione illegale degli alloggi popolari", commenta il presidente Lonigro." "Gli alloggi occupati o ceduti senza titolo debbono essere liberati ed acquisiti dall'Ente gestore che provvederà ad assegnarli agli aventi diritto". Inoltre l'emendamento approvato, dà facoltà agli IACP di assegnare, al di fuori delle graduatorie, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in particolare stato di disagio socio-economico. Lo stato di particolare disagio socio-economico e di necessità in cui versano le famiglie dovrà essere accertato dai servizi sociali dei Comuni interessati. "Una buona norma attesa da anni dai cittadini – conclude Lonigro – che fissa principi di giustizia sociale e di legalità e consente di dare risposte concrete, efficaci e tempestive ai cittadini". Redazione Stato Lonigro: "Legge case popolari: efficace l'emendamento da me controfirmato" ultima modifica: da

