FABRIZIO FRIZZI A MANFREDONIA PER "STIL DAUNIA MODA" (FONTE IMAGE COMUNE DI MANFREDONIA)

Manfredonia, 26 marzo 2018. ”Questa giornata è massacrante. Nonostante la malattia, la notizia ci ha sconvolto. Abbiamo conosciuto personalmente Fabrizio, grazie soprattutto a Fernando Balestra, di cui lui è stato un allievo. Fabrizio stravedeva per la creatività e professionalità di Fernando. Il destino ha voluto che entrambi siano stati colpiti da un male incurabile. Quando sono andato a Roma, al funerale di Fernando, Fabrizio mi ha salutato con affetto, abbracciandomi”. Lo dice commosso a StatoQuotidiano Antonio Falcone, presidente dell’associazione Artigiani di Manfredonia, che per anni (dal 2008 al 2011) ha organizzato nella città sipontina l’evento “Stil Daunia Moda“. “Il profilo di Fabrizio Frizzi? Per noi è stato un riferimento. Un professionista, una persona perbene. Il briefing pre serata era fondamentale. Odiava l’improvvisazione. Era maniacale da questo punto di vista. Altre curiosità: apprezzava il nostro cibo, amava la natura e i nostri paesaggi. Allo stesso tempo era riservato e credente”. Redazione StatoQuotidiano.it Falcone “Frizzi un professionista, ha apprezzato tanto Manfredonia” ultima modifica: da

