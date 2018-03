Arif: ad oggi 1111 dipendenti, 110 ex SMA

Di:

Bari. La IV e la II commissione in seduta congiunta hanno convocato in audizione il Direttore generale dell’Arif Domenico Ragno (su richiesta dei consiglieri Nicola Marmo, Domenico Damascelli e Cristina Casili), in ordine alla situazione dell’ente alla vigilia dell’apertura della stagione irrigua. Al momento l’Arif presenta 1111 unità lavorative dipendenti, tra forestali, irrigui e unità a tempo determinato ex Sma (110).

A queste si aggiungono 330 unità interinali e 180 professionisti per la lotta alla xylella. Ai dipendenti vengono applicati tre contratti di lavoro diversi (pubblico impiego, privatistico e delle agenzie interninali) a seguito delle provenienza eterogenea degli stessi operatori. Due gli ambiti principali d’intervento: la gestione del demanio forestale e gli interventi di protezione civile (lotta antincendio). In questa fase i cantieri forestali sono chiusi, in quanto deve essere consentita obbligatoriamente fino a metà maggio la riproduzione del patrimonio ornitologico.

Per quel che concerne il settore irriguo Ragno ha fatto presente che sono disponibili 400.000 euro con i quali si procederà all’attività di manutenzione delle canalizzazioni.

Il direttore generale ha evidenziato la politica intrapresa dall’ente che punta a porre l’Arif come struttura polifunzionale, d’intesa con la Regione che potrebbe mettere a disposizione altre risorse finanziarie nella prossima variazione di bilancio, proponendo in particolare ai Comuni la gestione dei terreni di loro proprietà spesso abbandonati o non sufficientemente curati. In questa maniera l’Arif entrerebbe in maniera strutturale nella manutenzione delle aree, utilizzando il personale a tempo determinato oltre le 100 giornate annuali, con la possibilità di usufruire della indennità di disoccupazione e delle coperture assicurative. Il presidente della IV commissione Donato Pentassuglia ha lamentato l’assenza di risposte politiche in ordine alla strategia complessiva dell’ente e alla gestione della legge regionale sui consorzi di difesa. Tra le osservazioni dei commissari l’esigenza di anticipare i tempi dei controlli antincendio previsti per il 15 giugno prossimo, allargando le aree interessate non solo alla zone boschive.