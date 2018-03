CARA Borgo Mezzanone, esterno archivio (ST)

Foggia. Sono 3 gli stranieri accoltellati nelle ultime 48 ore nelle campagne di borgo Mezzanone e nelle vicinanze del “Cara”, il centro che ospita circa 1100 profughi. Lo riporta “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Un 22enne del Gambia risulta ricoverato in prognosi riservata negli ospedali riuniti di Foggia. Meno gravi gli altri due feriti. Uno dei 3 ferimenti è avvenuto nell’ex pista aeroportuale trasformata in ghetto. Borgo Mezzanone, 3 stranieri accoltellati nelle ultime 48 ore ultima modifica: da

