Archivio, Gino Lisa Foggia (ph: Vincenzo Maizzi)

Enrico Follieri, con il socio amministratore Enrico Follieri (in foto), ha promosso ricorso al Tar Puglia per il Comune di Foggia e il comitato Vola Gino Lisa. L'azione mira all'annullamento dell'archiviazione del procedimento di approvazione del progetto di allungamento della pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, disposta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, e alla condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o del Provveditorato ad adottare il decreto di approvazione del progetto". Lo riporta il sito toplegal.it "Enrico Follieri al Tar per i lavori dell'aeroporto di Foggia"

