Foggia, a Stroppa la Panchina d’Oro di C:

“L‘anno scorso abbiamo fatto dei numeri straordinari, un po’ mi aspettavo questo premio. E’ una grandissima soddisfazione, perchè vieni eletto dai tuoi colleghi e ha una valenza doppia. Il premio l’ho dedicato, come deve essere, alla società, al mio gruppo di lavoro e ai calciatori, al mio staff tecnico e a Di Bari che mi ha scelto”.

Così il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa, Panchina d’Oro per la Serie C 2916-17, ha commentato il premio ricevuto nelle scorse ore a Coverciano. Il tecnico dei Satanelli poi ha analizzato la stagione dei rossoneri: “La stagione del Foggia? E’ incredibile come la Serie B riservi sorprese. Fino a tre giorni fa ci si aspettava il salto di qualità per pensare non solo alla salvezza, mentre la sconfitta di Parma ci fa tornare con i piedi per terra per inseguire i 50 punti. La nostra idea comune di calcio ci ha fatto svoltare, di sicuro poi il mercato di gennaio ci ha dato linfa diversa.”

fonte www.mediagol.it