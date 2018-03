Di:

L’Hub Territoriale “#Garganoismore”, in collaborazione con il Comune di Vieste, intende promuovere ed organizzare nel territorio cittadino, e in altri centri del Gargano che si rendessero disponibili, degli eventi per la sensibilizzazione e la promozione sostenibile del territorio e delle sue tradizioni artigianali agricole e gastronomiche. L’iniziativa rientra in una progettazione condivisa con le diverse associazioni presenti nella struttura d’innovazione territoriale: #Garganoismore.



L’Hub Territoriale “#Garganoismore” intende allargare, implementare, la rete già esistente con Nuovi Partner che potranno condividere un nuovo modo di fare comunità.



L’obiettivo è quello di organizzare e condividere (in 4 serate) un momento con le persone care in relax ed in armonia con il territorio, facendo vivere un’esperienza unica e di charme tutti coloro che amano il Territorio del Gargano.



Per raggiungere questo importante obiettivo, l’Hub Territoriale “#Garganoismore” lancia una call aperta indirizzata ad Istituzioni, Operatori del Territorio, Associazioni di Categoria, Fondazioni, Artigiani, Commercianti, Operatori della Ristorazione, Imprenditori Agricoli, Agenzie di Comunicazione, Animatori del Territorio, Enti ed Associazioni del Terzo Settore, Polisportive, Gruppi informali, Musicisti, Cuochi e Chèf e cittadini singoli operanti nel settore “Food” e del settore Turistico per definire i dettagli dell’organizzazione di iniziative nell’ambito del progetto “Gargano Gourmet”.



Infatti, il cibo non nasce dai fornelli ma dall’incontro tra la natura, le tradizioni, la cultura e il lavoro dell’uomo.



E’ possibile presentare le proprie candidature per tutto il periodo di durata del progetto (Aprile->Dicembre 2018), ma al fine di lavorare insieme e di condividere le idee di tutti conviene non attardarsi.



Il Futuro si fa in tanti, per far crescere un Territorio, anche senza finanziamenti. Basta solo la voglia di fare, molta determinazione nel raggiungere gli obiettivi e coinvolgere la rete nell’organizzazione e nel loro coordinamento. Tutto ciò ha fatto la fortuna di altri territori, con minori risorse e potenzialità, rispetto al Gargano ma con una grande voglia di consorziarsi e fare rete.



Le richieste di disponibilità dovranno essere inviate all’indirizzo email HYPERLINK “mailto:garganoismore@gmail.com” garganoismore@gmail.com entro e non oltre il 04 aprile 2018. Al medesimo indirizzo e-mail è possibile chiedere maggiori informazioni e/o chiarimenti sul progetto “Gargano Gourmet”.



Il 06 aprile 2018 alle ore 16:30, presso la sala consiliare del Comune di Vieste, saranno presentate al pubblico le singole iniziative, dove sono invitati tutti coloro che credono e voglio investire nel proprio Territorio dimostrando che il Gargano è molto di più, tutto l’anno.

