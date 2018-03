Di:

Foggia, 26 marzo 2018. L’intervento del vescovo di San Severo mons. Checchinato a Natale scorso ha risollevato il problema della prostituzione sulla S.S.16, in particolare nel tratto di strada che ricade nella sua diocesi, fino a Termoli. La Provincia di Foggia, come richiesto, è intervenuta sul tema organizzando due tavoli con alcune associazioni di servizio alla persona, con il presidente Francesco Miglio, con il delegato ai servizi sociali Leonardo Cavalieri, oltre che con con la responsabile delle Pari opportunità Antonietta Colasanto.

“Il tavolo era stato aggiornato al 22 febbraio scorso ma è stato rinviato a dopo le feste perché- spiega Cavalieri- stiamo cercando delle risorse per affiancare i progetti di aiuto alle donne, vittime di tratta, già in essere. Noi con la legge Delrio non abbiamo più la delega ai servizi sociali, di questo si occupa la Regione, noi cerchiamo di dare il nostro contributo”.

Le strade della prostituzione, da Foggia a Chieuti

Ma non è solo la strada verso Termoli che è popolata di donne sulla strada, c’è la Foggia-Cerignola, la statale per Manfredonia, la circonvallazione. In inverno e in estate le trovi sempre lì, anche nella città. Ad agosto un’ordinanza del sindaco Landella mirava a frenare, se non a sconfiggere, la presenza di prostitute all’ingesso di Foggia in zona cimitero, anche con sanzioni che rientravano nella sicurezza pubblica. Dunque su questo fronte, in base alle loro competenze, sono impegnati più enti.

Nazionalità e vie legali

Le prostitute sono soprattutto nigeriane, rumene e bulgare. Le prime, molto spesso, non hanno il permesso di soggiorno. Non sono rari i casi in cui, espulse, tornano a rifare la stessa vita. Difficile scovare i loro aguzzini di cui, spesso, secondo gli operatori, non sanno nemmeno il nome e che vengono denunciati con molta difficoltà, superando ostacoli personali e di lingua e che, quindi, non sono perseguibili. Una lotta contro i fantasmi, ma non sono tali. Come nel caporalato per l’agricoltura, le donne dipendono da quelle che si chiamano “madame”, donne che sottomettono altre donne per la tratta. Un recente articolo de ‘Il redattore sociale’ ha pubblicato la notizia secondo cui la massima autorità religiosa della Nigeria ha emanato un editto in cui si liberano le ragazze trafficate dal giuramento stretto nei riti vudù. Si spiega che molte di loro contraggono un debito con chi le fa arrivare in Europa che va dai 20mila ai 40mila euro. Quando passano il mare, temono di denunciare perché vincolate da quell’atto, se non lo rispettano, in base alla credenza, possono arrivare alla pazzia o alla morte. “Vittime di tratta” vuol dire che ti sequestrano i documenti, che devi pagare un debito per vitto e alloggio e, soprattutto, per il viaggio. La decisione di cambiare vita è solo delle donne immerse nel tunnel nel quale sono costrette, nella maggior parte dei casi. A volte l’attività permette loro di inviare i soldi a casa, in altri casi sono soggiogate dal vudù e dalla loro stessa cultura. Che non sappiano cosa faranno una volta approdate in Italia in Italia, è vero solo in alcuni casi. Spesso alla base del traffico c’è un’organizzazione criminale nel paese di origine che si interfaccia con un’organizzazione criminale locale, che permette l’affare.

Lavanna: “Arrivano da noi spesso con telefonate di emergenza”

La decisione di abbandonare la strada per cambiare vita è solo loro, ed è una premessa necessaria per dare una svolta a quest’inferno e arrivare nelle strutture messe a disposizione dalla Regione. “Le case ci sono in Puglia- dice Roberto Lavanna– ma sono coperte dalla massima segretezza”. Lavanna è il responsabile provinciale de “La Puglia non tratta”, progetto regionale del dipartimento delle Pari opportunità che si svolgerà fino al 2019. Dopo 18 anni di ‘Roxana’, svolto dalla Provincia a sostegno delle donne vittime di questo mercato, con il passaggio di competenze alla Regione, sono 7 le associazioni e cooperative sociali impegnate in tutta la Puglia. In Capitanata la cooperativa che se ne occupa è Iris, di Manfredonia. “Tenendo presente che molte sono rumene e bulgare, quindi comunitarie, non vale la questione dell’espulsione. Arrivano da noi spesso con una telefonata di emergenza, perché picchiate o violentate, alcune volte sono incinta, altre volte hanno malattie da raffreddamento perché stanno al gelo. Se vogliono sottrarsi ai loro aguzzini e scegliere di andare nelle nostre case teniamo dei colloqui”.

Prostituzione, terzo business dopo droga e armi

Nei seminari pomeridiani della giornata per le vittime di mafia, svolta da Libera a Foggia, Lavanna ha parlato del fenomeno nel suo complesso. “Anche se lo sfruttatore diretto è un nigeriano, il business si appoggia sempre alla mafia locale. Il traffico della prostituzione da noi è il terzo business dopo la droga e le armi, spesso le persone vengono arrestate per tutti e tre i reati. Le pene sono durissime, la legge sulla riduzione in schiavitù prevede dagli 8 a 20 anni con aumento di un terzo della pena se la vittima è un minore”.

Iris non sta in ogni caso ad attendere che si rivolgano a loro, il progetto prevede che le statali siano percorse dagli operatori 3 volte alla settimana con la macchina. “Offriamo informazioni sul dove si trovano, per esempio, perché spesso non lo sanno, prestazioni sanitarie e sulla prevenzione”. Un report pubblicato nel 2011 contava 298 donne salvate dalla tratta, prima con il progetto Roxana, poi con quello regionale. Fino al 2016 almeno 350 di loro, in Capitanata, sono state sottratte al business, con riferimento a quante sono passate nelle case. Ed è a questo intervento, in particolare, che si riferiva il vescovo di San Severo richiamando le istituzioni a fare rete. Tommaso Pasqua, presidente della Asp ‘Castriota e Corropoli’, presente all’ultimo tavolo a Palazzo Dogana, dice: “Abbiamo colto questo monito, la Provincia ha competenze di Area Vasta e può avere un ruolo di coordinamento, ci siamo aggiornati”. Il percorso della prostituzione, oltre i progetti di aiuto alle donne (‘Roxana’, con 18 anni di attività, ha fatto la storia della lotta allo sfruttamento in Capitanata in un quadro nazionale che, secondo le stime del dipartimento Pari Opportunità, conta 25mila vittime di tratta) passa anche dalla zona detta “ex bordo pista” a ridosso del Cara. Qui vivono, come in un grande accampamento, oltre mille immigrati. La zona è già stata oggetto di inchieste giornalistiche da parte dei media nazionali.

A cura di Paola Lucino, Foggia 26 marzo 2018

Redazione StatoQuotidiano.it