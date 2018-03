Sp141, Zapponeta-Manfredonia (archivio)

Manfredonia, 26 marzo 2018. Strada provinciale 141 un “disastro” nei pressi di Ippocampo. Lo segnala un lettore a StatoQuotidiano, inviando un video ad attestazione delle proprie dichiarazioni. Un altro tratto della sp141 è stato oggetto di una recente dichiarazione del consigliere regionale Giandiego Gatta. “Prima che si verifichino episodi drammatici, chiedo all’assessore regionale ai Lavori Pubblici e al presidente Emiliano di intervenire per il ripristino immediato delle piú elementari condizioni di sicurezza sulla strada provinciale che collega Margherita di Savoia (e Zapponeta) a Manfredonia”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. “Il manto stradale -aggiunge- è talmente disastrato che i conducenti delle autovetture sono costretti ad invadere la corsia opposta per evitare seri danni alle ruote ed alla meccanica dei mezzi. E questo è un pericolo enorme sul fronte della sicurezza stradale, perché la possibilità di gravi incidenti è altissima. Perciò, -conclude Gatta- prima di assistere ad eventi fatali e tragici, chiedo che la Giunta intervenga, di concerto con la Provincia, affinché si possano avviare i lavori di rifacimento del manto stradale nel più breve tempo possibile”. Lettori “Strada SP141 un disastro vicino Ippocampo” (VIDEO) ultima modifica: da

