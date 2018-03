Manfredonia, C Silver: piove sul bagnato

Di:

Manfredonia, 26 marzo 2018. Interminabile momento no per l’Angel Manfredonia.La fotografia del momento dell’Angel sta tutta nei minuti finali. In campo con l’unico senior Jonikas, contornato da un manipolo di volenterosi ragazzini (i più grandi del 2001) a vender cara la pelle, sbattendosi con tutte le proprie energie mentali per sopperire alle carenze fisiche e tecniche dei più navigati avversari.

La Tecnoswich Ruvo parte con Palacio, Gatta, Sebeckis, Serino e Van Zijverden.La Silac Manfredonia risponde con Rubbera, Padalino A., Padalino N., Jonikas e Vorzillo. Out Gramazio, in panchina solo per dare sostegno alla squadra. Avvio in equilibrio, con Ruvo che inizia a fare le prime prove di fuga e Manfredonia a rimanere attaccata al match. Dopo nove minuti, prima doccia fredda per la panchina sipontina. In una situazione di rotazioni già problematica, Vorzillo è fuori dalla gara. La coppia arbitrale, (pessima a nostro modo di vedere) prima sanziona un discutibile fallo antisportivo e dopo un paio di minuti un fallo tecnico che costa, in termini di regolamento l’uscita anticipata dalla gara del giocatore sipontino.

Il periodo finisce con Ruvo che allunga sul 33-22. Nel secondo periodo con Ba e Fatone in campo (rispettivamente 2001-2002), l’Angel arriva fino al possibile meno 8. Infatti, Rubbera recupera palla e lancia in contropiede proprio Fatone che purtroppo non riesce ad intercettare la palla. Sull’ occasione sprecata le luci del palacolombo di Ruvo si spengono per via del maltempo che ha colpito in questo periodo la Puglia. Ad 1’ 50’’ da giocare il black out del palazzetto di Ruvo si ripercuote come un macigno sulle gambe degli ospiti. Alla ripresa delle ostilità parziale di 9-0 dei padroni di casa che così mettono in ghiaccio la gara.Dopo l’intervallo la Silac cerca di rientrare arrivando fino al -13 di metà terzo quarto. Per non far mancare nulla alla sceneggiatura di questa stagione nera, si ferma anche Padalino A. per un problema ad un polpaccio. Evidentemente anche i più strenui sostenitori della buona sorte hanno abbandonato il tavolo delle trattative lasciando carta bianca alla sfortuna.Coach Ciociola, non può che incassare il colpo e mandare l’ennesimo under in campo. Il Ruvo continua a giocare giustamente senza abbassare la guardia chiudendo sull’ 85-59.

L’ultimo periodo vede l’uscita per falli di Ba e Rubbera e il meritato riposo per Padalino N. con Ruvo che passeggia come detto sul manipolo di ragazzini.“È stata una gara dove già di partenza eravamo in difetto. – dichiara a fine gara coach Ciociola – Stiamo giocando senza un play maker di ruolo, adattando Rubbera o un ragazzino a turno. Regaliamo un giocatore dopo un quarto e un’altro ancora per infortunio dopo due. Non so più che dire, inutile attaccarsi alla sorte, dobbiamo pensare che siamo padroni del nostro destino. Bisogna lottare con quello che si ha, non può sempre andarci tutto storto bisogna ad un certo punto reagire. È un momento delicatissimo della stagione, forse il più difficile di sempre, ne usciremo perché sappiamo che da parte nostra stiamo facendo il massimo per invertire la rotta.”Appuntamento a mercoledì 28/03 ore 20:00 al palascaloria per l’ultima gara in casa, la penultima della fase regolare, con il Mola. La società sipontina rende noto che per l’occasione l’ingresso alla gara sarà gratuito.

TABELLINI TECNO SWITCH RUVO 108

SILAC ANGEL MANFREDONIA 70

Parziali: 33-22, 24-16, 28-21, 23-11 TECNO SWITCH RUVO: Perazzo 6,Palacio 4, Mascoli 13,Gatta 9, Mazzilli 13, Serino 20,Zlatkov n.e., Sabeckis 22, Van Zijverden 12, Pezzarossa 9. All. GattaSILAC ANGEL MANFREDONIA: Rubbera P.B. ne, Jonikas 26, Gramazio ne, Padalino A.13, Padalino N. 11, Armillotta, Rubbera P.I. 8, Ba 5, Fatone 2, Buonasorte, Grasso 3, Vorzillo 2. All. CiociolaArbitri: 1) Farina Valaori (Brindisi) 2)Rodi (Brindisi)

