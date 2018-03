Manfredonia, cordoglio per la scomparsa di ‘don’ Antonio Egidio

Di:

Manfredonia, 26 marzo 2018. Appena appresa la notizia della scomparsa del cavaliere Antonio Egidio, il sindaco Angelo Riccardi ci tiene particolarmente a ricordare “l’esempio di brillante imprenditore e persona di grande generosità. Don Antonio, così era noto a noi tutti, era stimato ed apprezzato perché persona di grande spessore”.

“Una risorsa per le sue idee imprenditoriali, un cittadino – continua il sindaco – che ha contribuito in prima persona a far crescere e sviluppare la nostra area. Don Antonio Egidio era sempre pronto ad affrontare le salite della vita e del lavoro con grande determinazione, ma col sorriso sulle labbra. Ha saputo tracciare una strada fatta di idee vincenti, di impegno e di successi. E mi resterà sempre bene in mente l’entusiasmo che ha saputo mettere per raggiungere i suoi obiettivi”.

“Sono molto dispiaciuto per la sua scomparsa. Mi mancheranno le lunghe chiacchierate che facevamo e il suo lucido contributo per la città, come mi mancheranno la sua dinamicità e la sua forza. La città perde una pagina importante della sua storia imprenditoriale. Esprimo la vicinanza mia e dell’Amministrazione comunale e le più sentite condoglianze a tutta famiglia Egidio, ai parenti e agli amici tutti”, conclude il sindaco Riccardi.

Lo rende noto un comunicato stampa del Comune di Manfredonia.