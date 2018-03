Manfredonia. Opera “Lucio e il mare”: finanziamento con residui “Lama Scaloria”

Bozzetto "Lucio Dalla e il mare" - fonte Comune di Manfredonia

Manfredonia, 26 marzo 2018. CON recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto di indirizzo per la realizzazione dell’opera scultorea raffigurante Lucio Dalla, intitolata “Lucio e il mare”, similare nei materiali, tipologia e composizione a quella già realizzata dal maestro Carmelo Susinni, di Mascali (CT), esposta all’EXPO di Milano. E’ stato dato atto che l’opera scultorea dovrà essere posizionata nella nuova piazza denominata “Veranda sul Mare”, area che compare anche in copertina di composizioni musicali del cantautore, realizzata nell’ambito del progetto “Lama Scaloria”. L’opera sarà finanziata con le residue disponibilità di cui al quadro economico del progetto “Lama Scaloria”, previa autorizzazione da parte della Regione Puglia. Si ricorda come il progetto “Parco Lama Scaloria: la connessione Mare, Città e Campagna” ha goduto del finanziamento di euro 4.456.200,00, formalmente impegnato con Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 37 del 26/01/2012 (finanziamento a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007 – 2013, Asse VII, Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1 – FE7.100247). “Il costo di tale opera ammonta presumibilmente ad €. 40.000,00, e che può essere finanziata con le residue disponibilità di cui al quadro economico del progetto “Lama Scaloria”, previa autorizzazione da parte della Regione Puglia”. Atto in allegato

