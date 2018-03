Manfredonia. Ricorso Gestione Tributi: Comune affida incarico legale

(ph: ilquotidiano.bat)

Manfredonia, 26 marzo 2018. Ricorso Gestione Tributi S.P.A.: con recente atto, il Comune di Manfredonia ha autorizzato a resistere nel giudizio della società, con estensione del precedente incarico conferito giusta delibera n. 49 del 09.03.2018 e determinazione n. 383 del 15.03.2018, all’Avv. Antonia Molfetta di Bari dell’incarico di rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tar. Il ricorso è stato presentato al T.A.R. Puglia dalla Adriatica Servizi s.r.l. che, nella sua qualità di socio operativo della Gestione Tributi S.P.A., ha chiesto l’annullamento previa sospensiva della delibera di C.C. n. 1 (3) del 22.01.2018, del presupposto parere del Segretario Generale del 10.11.2017 e della nota del 14.11.2017 circa l’insussistenza dei presupposti di rinnovo del contratto, oltre a ogni atto presupposto e conseguenziale. Atto in allegato

