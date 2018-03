E’ morto Fabrizio Frizzi

Di:

Roma. Addio a Fabrizio Frizzi. L’uomo è deceduto nella notte. Aveva 60 anni. A dare l’annuncio la famiglia del conduttore in una nota. “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato“. Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari.

Il 23 ottobre scorso Frizzi venne colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredità”. ”Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno”.

In un recente articolo (19 marzo) del Tgcom erano state riportate queste dichiarazioni: “Il percorso verso la guarigione è lungo ma non mollo“. “Ho scoperto la paura e il coraggio, la famiglia, il pubblico e gli amici sono la mia forza“. Da quel 23 ottobre la sua vita era totalmente cambiata “Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia… tra un mese avrò il responso dei medici“. “Tra un mese o forse un po’ di più, saprò come stanno andando le cure – disse Frizzi – I medici ogni tanto mi danno buone notizie, ma dosano bene le parole. Con certe malattie non si scherza. Dopo certe situazioni si rimane molto impauriti. Ma non puoi arrenderti, altrimenti è finita“.

L’uomo assicuro’ di guardare “tutto con occhi diversi“: “Mi godo ancora di più ogni istante. Sono cresciuto, sono diventato più concreto, ma ci sono ancora momenti in cui mi sento il Fabrizio spensierato di sempre“.

biografia