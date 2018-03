Di:

Con più dei due terzi delle partite ormai giocate, l’incerto campionato di Serie B, si fa sempre più avvincente. Nella zona retrocessione, la lotta per la permanenza in serie cadetta racchiude moltissime squadre, quasi la metà della Serie B. Per quanto riguarda invece la promozione in Serie A, le distanze sono molto più nette e per la promozione diretta, ovvero le prime due posizioni, la corsa sembra essere a quattro squadre, tra cui il Palermo.

I rosanero occupano attualmente la terza posizione a quota 51 punti e con una partita da recuperare sul Frosinone, distante solo 2 punti, potrebbero agguantare il secondo posto. Raggiungere invece l’Empoli in vetta alla classifica, con 57 punti, sembra più proibitivo, in quanto anche i toscani devono recuperare una partita. Dopo un febbraio molto negativo, con ben tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria contro l’Ascoli, il Palermo è riuscito a sconfiggere il Frosinone ma purtroppo nell’ultima gara contro il Novara è stato beffato all’ultimo minuto. Infatti dopo il 3-1 fallito da Nestorovski, nell’azione successiva Sciaudone di testa firma il pareggio del Novara.

Sicuramente è stata un'occasione fallita per poter agganciare già in questa giornata il Frosinone, così da rendere più vicina la promozione diretta in Serie A. Rimanendo infatti al terzo posto sono assicurati solamente i play off, ai quali al momento accederebbero di certo dal Cittadella, fino al Parma, ottava in classifica.I ducali reduci da una fresca promozione dalla Lega Pro, tenteranno di risalire in Serie A il prima possibile, magari in questa stagione. La settima piazza al momento è occupata dal Venezia, allenata da Filippo Inzaghi il quale sta tentando in ogni modo di riportare la squadra ai livelli della fine degli anni '90. Appaiato al Venezia vi è il Perugia, preceduto dal Bari con 47 punti. I galletti tentano da diversi anni di risalire nella massima serie e quest'anno sembra una delle squadre più accreditate. Infine il Cittadella, a un solo punto di distanza dal Palermo, sembra l'outsider, ma viste le sue prestazioni può essere considerata una mina vagante e sicuramente proverà ad ogni modo la Serie A, categoria nella quale non ha mai giocato. Per il Palermo, quindi, si prospetta una dura battaglia, vista la grande difficoltà del campionato di Serie B e le quotazioni sono sempre molto incerte.

Nei prossimi turni il Palermo affronterà prima il Carpi e poi la Virtus Entella e visto che si tratta di sfide non proibitive, con due vittorie potrebbe presentarsi alla gara con il Parma di inizio aprile appaiata al Frosinone. Di certo la squadra è stata costruita, nonostante le varie vicissitudini societarie, per ottenere la promozione diretta in Serie A e l’allenatore Bruno Tedino sta dimostrando di essere all’altezza del compito soprattutto grazie alla capacità di donare alla squadra un’eccellente solidità difensiva.

Va da sé che le ultime 12 partite della Serie B saranno fondamentali per le sorti del Palermo, il quale ha buone possibilità di essere promosso evitando gli spareggi, ma per ottenere ciò dovrà necessariamente avere un ruolino di marcia migliore del Frosinone.