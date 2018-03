PH ENZO MAIZZI, FOGGIA 26.03.2018

Di:



Foggia, 26 marzo 2018. L’Università di Foggia apre le sue porte per la manifestazione tanto attesa dalla comunità universitaria e cittadina. La III edizione del FRI – Festival della Ricerca e dell’Innovazione propone tante attività che animeranno la fine del mese di maggio. Gli eventi, in programma dal 28 maggio al 1° giugno 2018, e le principali iniziative sono stati presentati stamani nella Sala Consiglio di Palazzo Ateneo (via Gramsci 89/91, Foggia – VI piano). All’incontro riservato alla stampa sono intervenuti il Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci, il Delegato alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” e Coordinatore del FRI prof. Giovanni Messina, il già Coordinatore delle prime due edizioni del Festival prof. Cristoforo Pomara, il Sindaco di Foggia dott. Franco Landella, l’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione avv. Claudia Lioia, il duo comico formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, protagonisti anche quest’anno del Festival made in Unifg e il dott. Giuseppe Nuzzo, odontoiatra e regista. Alla conferenza stampa sono stati presenti, inoltre, i rappresentati delle associazioni e aziende che sosterranno e sponsorizzeranno la III edizione del Festival: CIA – Agricoltori Italiani, Foggia Calcio, CUS Foggia, Tamma, Proraso, Doemi, Ristorante Al primo piano, Unifg Store, Gruppo Telesforo, Apulia Film Commission, Mediafarm, Radio Nova Ions, Cat-Confesercenti Foggia, C.C.I.A.A., Confcommercio Foggia, Confindustria, Gianni Rotice, AIGA Foggia, Inner Wheel, Rotary Club Foggia, Rotary Club Foggia “Umberto Giordano”, Rotary Club Foggia Capitanata, Lions Club Foggia HOST, Lions Club Foggia Arpi, Lions Club Foggia “Umberto Giordano”, AMMI e UNESCO. fotogallery enzo maizzi









Pio e Amedeo presentano il “Festival della Ricerca e dell’Innovazione” (FT) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.