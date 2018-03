Di:

Manfredonia. Il progetto nazionale P.R.I.M.A. I. , selezionato da impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile, coinvolge tre province (Foggia, Crotone e Frosinone) e, nello specifico, i territori di Manfredonia, Sora e Crotone, su cui sono stati predisposti laboratori, attività e servizi per minori e famiglie a rischio.

P.R.I.M.A. I. persegue l’obiettivo di potenziare i servizi offerti dalle 10 scuole partner del progetto, aumentando l’accessibilità alle offerte culturali ed educative (più attività, più orari di accesso, più servizi), attivando laboratori sia in orario curriculare che extracurriculare, puntando alla valorizzazione dell’intelligenza emotiva e del self empowerment (più spazio ad emozioni ed empatia, considerati aspetti fondamentali soprattutto per i minori più a rischio povertà educativa).

Lo stesso progetto – che durerà 42 mesi – prevede iniziative a sostegno alla genitorialità, attraverso percorsi formativi, spazi d’ascolto, banca del tempo e sportello psicologico. E ancora: voucher per famiglie in particolare difficoltà economica e lavori di ristrutturazione di una scuola in disuso nel territorio di Sora, destinata a diventare un social point.

P.R.I.M.A. I. mira, poi, al miglioramento delle competenze e degli strumenti della “comunità educante” che sarà coinvolta attraverso corsi, eventi/ iniziative sia come beneficiaria che come promotrice attiva.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto intende rispondere a un duplice bisogno: quello di supplire alla mancanza di servizi educativi e culturali e quello di rafforzare i servizi già esistenti nei territori di Manfredonia, Sora e Crotone, caratterizzati da una debole capacità di favorire l’apprendimento dei bambini a rischio vulnerabilità sociale. Inoltre mira a rendere le scuole coinvolte nel percorso dei”presidi educativi” nel senso più ampio: punti di riferimenti per l’intero territorio e la comunità locale.

ELENCO DEI PARTNER

Il soggetto capofila del progetto P.R.I.M.A. I. è la Cooperativa Santa Chiara onlus di Manfredonia. Della rete fanno parte inoltre i seguenti partner divisi per regioni:

REGIONETIPOLOGIADENOMINAZIONEPUGLIAASSOCIAZIONESocietà Cooperativa Sociale SANTA CHIARA OnlusASSOCIAZIONEAss. Sportiva dilettantistica STELLE DELLA DAUNIAASSOCIAZIONEAssociazione di volontariato I COLORI DEL MONDOASSOCIAZIONESocietà Cooperativa BOTTEGA DEGLI APOCRIFI ARLSCUOLEScuola dell’Infanzia PARITARIA BAMBI Soc. Coop. SocialeSCUOLEISTITUTO Comprensivo N. PERROTTO – V. ORSINISCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO GIORDANI DE SANCTISENTE PUBBLICOREGIONE PUGLIAENTE PUBBLICOCOMUNE DI MANFREDONIAENTE PUBBLICOUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro _ Dipartimento di Scienze Politiche

REGIONETIPOLOGIADENOMINAZIONECALABRIAASSOCIAZIONEAGORA’ KROTON Società Cooperativa Sociale a.r.lASSOCIAZIONENOEMI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEASSOCIAZIONEAssociazione Artistico culturale TEATRO DELLA MARUCASCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICESCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO “M. G. CUTULI”SCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO “ALCMEONE”SCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO “A. ROSMINI”ENTE PUBBLICOREGIONE CALABRIA _ Dipartimento Turismo, Beni culturali e IstruzioneENTE PUBBLICOCOMUNE DI CROTONE

REGIONETIPOLOGIADENOMINAZIONELAZIOASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE IL FARO ONLUSASSOCIAZIONEAssociazione Culturale INIZIATIVA DONNEASSOCIAZIONEAssociazione SOS DONNAASSOCIAZIONEI.R.A.S.E FrosinoneASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE A.GEN.DIASSOCIAZIONEINSIEME NUOVI ORIZZONTI OnlusASSOCIAZIONETEATRO LABRYS Associazione CulturaleASSOCIAZIONEEUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING S.R.LSCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO SORA 2SCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO SORA 3SCUOLEISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE”ENTE PUBBLICOCOMUNE SORAENTE PUBBLICOREGIONE LAZIO

SINTESI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO

Potenziamento delle attività negli istituti scolastici: Psicomotricità, teatro delle emozioni, musicoterapia e laboratori sulla creatività digitale e sul pensiero filosofico.

Sono previste attività in orario curricolare ed extracurricolare, sul tema dell’intelligenza emotiva e delle life skills e creatività (attraverso il digitale), distribuite nei 10 istituti scolastici coinvolti.

Nello specifico saranno realizzati 4 LABORATORI che intendono favorire “la gestione” delle emozioni, dell’empatia, delle capacità di relazionarsi con gli altri. I laboratori sono:

Laboratorio/spazio di psicomotricità,

Laboratorio/Spazio di Teatro delle emozioni,

Laboratorio/spazio di Musica,

Laboratorio/Spazio di creatività digitale e filosofia

Sostegno alla genitorialità

Il sostegno alla genitorialità prevede attività che faranno sentire i genitori coinvolti sia come beneficiari di attività finalizzate a sostenerli nel loro compito di educatori, sia come soggetti attivi e promotori di iniziative, quali:

workshop formativi sulle seguenti tematiche: educare alla felicità, prevenire il bullismo, gestire la rabbia, apprendere dall’esperienza, modello UFE (scambio di saperi); l’intelligenza emotiva, come promuoverla a casa;

home visiting;

banca del tempo tra genitori per lo scambio di saperi e competenze;

sportello di ascolto con psicologi esperti che sosterranno i genitori nella presa in carico dei propri figli.

Complessivamente saranno erogate 1.150 ore destinate alle famiglie.

Coinvolgimento della “Comunità educante”.

La comunità educante sarà coinvolta attivamente nelle seguenti attività:

realizzazione di una campagna di comunicazione “Educhiamoci” che coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado dei tre comuni coinvolti, attraverso un bando di idee a cui i giovani studenti dovranno rispondere.

partecipazione agli eventi “Sabato del Villaggio” aperti alla cittadinanza in cui si condividono esperienze, racconti, letture e si sta insieme a scuola; prevista la partecipazione dei nonni in uno spazio specifico “I nonni raccontano”.

partecipazione agli eventi itineranti “CAR TRUCK LE PAROLE ITINERANTI” per sensibilizzare alla lettura come strumento educativo di apprendimento e di rafforzamento dell’intelligenza emotiva e delle life skills;

partecipazione ai tavoli di co-progettazione partecipata coinvolgendo attivamente tutti i soggetti territoriali alla co-progettazione degli Spazi/Laboratori, rendendoli aperti a tutti anche in orario extracurriculare e attivando Tavoli territoriali con la partecipazione degli enti pubblici e dei privati al fine di progettare interventi futuri per il contrasto alla povertà educativa. Infine, tutti i genitori e docenti/operatori saranno co-progettisti delle attività promosse grazie al lavoro cooperativo della “comunità di pratiche”, che vede gli operatori diventare facilitatori e mediatori di specifiche competenze.

Conciliazione tempi di vita e lavoro

A favore delle famiglie verrà erogato anche il servizio di pre e post scuola per bambini che vivono in condizioni economiche più svantaggiate. Tale servizio sarà erogato in tre scuole materne (1 per ogni Comune coinvolto dal progetto) e rappresenta un’attività concreta a sostegno di mamme e papà che lavorano e che, spesso, non riescono a conciliare i loro tempi con le esigenze dei bambini e della famiglia.

Grazie alla stretta collaborazione dei servizi sociali dei Comuni di Manfredonia, Sora e Crotone, quindi, si individueranno le famiglie con un più elevato tasso di povertà materiale (Isee basso, presenza di bambini con disabilità o difficoltà di apprendimento) e per 60 di essi (20 a territorio regionale) si garantirà un pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 e un dopo scuola dalle 16.30 alle 17.30, 5 giorni a settimana per 10 mesi, per 42 mesi.

EMPOWERMENT: miglioramento delle competenze di docenti e operatori

Il progetto P.R.I.M.A. I. prevede anche un percorso di formazione per insegnanti e operatori del privato sociale, con lo scopo di favorire il rafforzamento di competenze e nel contempo creare una comunità di esperti che dialoghino tra di loro e si confrontino per migliorare i servizi offerti alla fascia di età 0-6. I temi affrontati nella formazione (in parte territoriale, in parte congiunta a livello nazionale) sono:

metodo Vig (sperimentato nei paesi anglosassoni, che valorizza lo strumento del video per apprendere e migliorare la gestione dei bambini con difficoltà cognitive e comportamentali o più a rischio),

intelligenza emotiva,

life skills,

insegnare a essere creativi,

insegnare il pensiero critico,

la gestione delle famiglie,

l’empowerment nel luogo di lavoro.

I percorsi formativi rilasceranno crediti formativi (riconosciuti dal MIUR) agli insegnanti, e crediti ECM agli operatori socio sanitari. La formazione sarà distribuita nell’arco dei 42 mesi per un TOTALE DI 900 ORE.

Voucher Famiglia

Per sostenere i nuclei familiari più bisognosi, il progetto P.R.I.M.A. I. ha previsto anche l’erogazione del “Voucher famiglia” (15 per territorio). Si tratta di uno strumento economico a supporto dei genitori in difficoltà, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a garantire ai propri figli l’acquisto di beni e/o servizi fondamentali per una adeguata formazione.

Ristrutturazione di un’ex scuola ora inagibile

Con parte dei fondi erogati a favore del progetto P.R.I.M.A. I. verranno eseguiti lavori di sistemazione interna ed esterna dell’edificio VALFRANCESCA, di proprietà del Comune di Sora (FR, LAZIO) partner del progetto. I locali ristrutturati verranno messi a disposizione della comunità educante per l’organizzazione delle attività previste dal progetto.

DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO

I destinatari diretti sono:

i bambini che frequentano le 10 scuole partner, in particolare quelli che vivono in situazioni di svantaggio economico e sociale

le famiglie più a rischio di povertà educativa a causa di vulnerabilità dovute a disagi economici, psico-fisici e culturali.

Docenti

Operatori del terzo settore e dei servizi sociali

A livello numerico i destinatari del progetto P.R.I.M.A. I. sono così suddivisi:

Regione Lazio: 570 bambini e 400 famiglie, 65 docenti e 35 Operatori del Terzo settore e dei servizi sociali;

Regione Calabria: 804 bambini e 500 famiglie, 120 docenti e 40 Operatori del Terzo settore e dei servizi sociali;

Regione Puglia: 330 bambini e 280 famiglie, 40 docenti e 20 Operatori del Terzo settore e dei servizi sociali.

Destinatari indiretti sono tutti i cittadini, le altre associazioni territoriali, gli amministratori locali.