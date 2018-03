Quei ragazzi di Manfredonia che giocano a calcio con le maglie del Foggia

Di:

Manfredonia, 26 marzo 2018. Larghe le vittorie ottenute dal Foggia for Special nella seconda giornata del Campionato di IV Categoria. Successi ottenuti alla presenza di importanti figure dello sport pugliese, quali il calciatore del Bari Matteo Brunelli e l’ex Presidente Vincenzo Matarrese.

Sotto l’occhio attento degli ospiti di spicco, il Foggia ha fatto un sol boccone del Bari, vincendo largamente con 8 reti di scarto. Senza storia la partita, a causa della notevole differenza tecnica fra le due formazioni. Molto più competitivi i satanelli, a corto di preparazione quelli della Bari che hanno semplicemente assistito alle ottime performances dei calciatori rossoneri. In occasione di questa partita 3 reti sono state realizzate da Giuseppe Giordano, 2 gol siglati da Stefano Falcone e 1 ciascuno da Antonio Trimigno, Lorenzo Di Staso e Cosimo Balsamo.

Nella seconda partita della giornata, ulteriormente larga è stata la vittoria dei satanelli, che hanno surclassato i pari quota del Bisceglie per ben 12 reti a 0. Anche questa partita ha visto il dominio assoluto della squadra foggiana, che ha portato in gol per ben 5 volte Antonio Giordano mentre altri 3 centri sono stati realizzati da Giuseppe Giordano. 2 le marcature di Lorenzo Di Staso e un gol cadauno da parte di Stefano Falcone e Cosimo Balsamo.

A seguito di queste scorpacciate di gol, il Foggia ha conquistato prepotentemente la testa della classifica, seppur in condominio con il Lecce, che ha vinto nei rispettivi incontri disputati contro Monopoli e Andria, ma la migliore differenza reti premia la squadra allenata dai mister Carmelo Mendola e Saverio Azzarone.

Ottenuta quindi, con merito, la testa della classifica il Foggia festeggia queste due belle vittorie, in cui vi è stato ampio protagonismo da parte dei fratelli Giuseppe e Antonio Giordano. Ma è nel complesso l’intera squadra a rappresentare una garanzia di tenuta, visto che la rosa è molto affiatata ed amalgamata. Il Foggia, per quel che si è notato in questa seconda giornata del torneo dovrà semplicemente fare molta attenzione ai risultati e soprattutto puntare sui gol realizzati, e quindi sulla differenza reti, visto che il Lecce, almeno per il momento, non molla.

Il campionato è ancora lungo, ma già da queste prime battute si denota, seppur su diversi fronti, che la testa della classifica e la vittoria del torneo Regionale sarà una pratica, che dovranno vedersela due squadre in particolare: il nostro Foggia e il Lecce.

2 giornata, 24/03/18 Risultati

Campo 1

Bisceglie F.S. Andria F.S. 11.00 5 – 3

Bari F.S. Foggia F.S. 11.45 0 – 8

Bisceglie F.S. Foggia F.S. 12.30 0 – 12

Campo 2

Lecce F.S. Monopoli F.S. 11.00 3 – 2

Andria F.S. Lecce F.S. 11.45 0 – 10

Bari F.S. Monopoli F.S. 12.30 4 – 1

Classifica 2 giornata

Foggia 10 (differenza reti)

Lecce 10

Bari 9

Monopoli 3

Bisceglie 3

Andria 0