“Salta il sorteggio delle aree di pesca delle seppie”

In secoli di tradizione consolidata non era mai successo che saltasse il sorteggio delle zone di mare da assegnare ai pescatori che si dedicano alla pesca delle seppie. Quello che pareva intoccabile è invece successo: alla cerimonia del sorteggio che si svolge il giorno della festività di San Giuseppe, il 19 marzo, presso la Capitaneria di porto, i pescatori che avevano fatto domanda per partecipare all’estrazione, hanno tutti rinunciato. Nessuna presa di posizione collettiva, nessuna forma di protesta, niente. Non è stata data nessuna motivazione per un gesto tanto eclatante quanto imprevedibile. Almeno ufficialmente. Solo voci in sordina e sussurri che riportano a contrasti fra i concorrenti. Sono prevalsi accordi diretti fra i pescatori interessati.

Sono dunque saltate le regole statuite che nei secoli hanno disciplinato una pesca che nel golfo di Manfredonia è particolarmente ricca. Nel tempo sono state aggiornate, l’ultimo ritocco risale al 1958. La regia del sorteggio è affidata all’autorità marittima. Ai pescatori che intendono dedicarsi alla “campagna delle seppie”, è richiesta una domanda corredata da due marche da bollo (16 euro l’una) e la mappa delle aree da sorteggiare redatta da un geometra. Una griglia di aree numerate inserita nella fascia di 800 metri antistanti il litorale sipontino. Le più ambite perché più pescose sono quelle verso la riva.

A presentare domanda di partecipazione al sorteggio sono stati in 20, un numero inferiore rispetto agli anni passati. Ma al momento dell’estrazione che avrebbe assegnato le aree di pesca, ci hanno ripensato. Tutti in blocco. Come se ci fosse stato un comando unico. Tutti hanno rinunciato al sorteggio delle aree, ma non alla pesca delle seppie. Che sarà non certo libera, come farebbe intendere il sopravvenuto ripudio del Regolamento, bensì secondo accordi diretti. Un regolamento privato.

Nella lunga storia della campagna delle seppie sono stati ricorrenti patteggiamenti fra pescatori per scambiarsi le aree in toto o in parte o per altro tipo di servizio. Così come non mancano episodi di liti anche cruente, ma mai ci si è allontanati dalle pratiche dettate dal Regolamento. Che nell’anno delle seppie 2018 è stato sconfessato. A Manfredonia. A Zapponeta invece, dove per la prima volta è stato decentrato il sorteggio per i 22 pescatori del luogo che avevano fatto domanda, tutto è andato secondo Regolamento.

Un comportamento differenziato non casuale, che denuncia la grave situazione di sofferenza in cui versa tutto il comparto della pesca manfredoniana sempre più confinato in posizioni marginali affidato ad iniziative singole. La chiusura del mercato ittico è emblematica. La strappo di una tradizione millenaria è un esempio eclatante e preoccupante. La marineria peschereccia manfredoniana con tutto il variegato indotto che attiva (cantieri navali, retifici, officine, commercio e via dicendo) ha costituito il volano portante dello sviluppo economico e sociale della città. Una tradizione particolare, caratterizzante Manfredonia, che non è stata supportata con opportune iniziative che ne mettessero in evidenza e ne esaltassero gli straordinari valori culturali. Non si è mai pensato, per fare un esempio, ad una sagra della seppia in concomitanza con l’inizio della campagna delle seppie, anche per fini turistici.

Michele Apollonio