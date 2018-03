San Severo, convocato il Consiglio Comunale

Di:

San Severo. Ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, il Presidente Maria Anna Bocola ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 09,30 di giovedì 29 marzo 2018 e, in seconda convocazione, per le ore 10,30 di venerdì 30 marzo 2018, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

Comunicazioni;

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C. C.;

1. Regolamento e piano generale degli impianti pubblicitari. Modifiche;

2. Determinazione dei prezzi di cessione delle aree da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie – art. 14 del D.L. n. 55 del 1983 convertito in Legge n. 131 del 26 aprile 1983 ed art. 172 del T.U.E.L. 267/2000. Anno 2018;

3. Conferma e approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2018 dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28-09-1998;

4. Approvazione modifica dell’art. 31 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2017;

5. Approvazione modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 30.09.2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.04.2016;

6. Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2018;

7. Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente Dell’imposta Unica Comunale (IUC);

8. Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2018;

9. Accordo di Programma Integrativo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia – Nodo di interscambio ferro-gomma in corrispondenza della stazione RFI di San Severo – Proponente: Ferrovie del Gargano s.r.l. – Approvazione Progetto definitivo – Lotto funzionale n. 1 e lotto funzionale n. 2 – Approvazione variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Delega di funzioni della procedura espropriativa;

10. Realizzazione Area Idonea ad accogliere moduli abitativi e funzionali per ospitalità lavoratori stagionali in località Fortore – Agro San Severo (FG). Soggetto proponente: Regione Puglia – Sezione politiche per Immigrazione ed Antimafia Sociale. Approvazione progetto definitivo ex art. 12 della L.R. n° 3 del 22/02/2005.