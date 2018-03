San Severo. Finanziata strategia “Rigeneriamo il mosaico”

Di:

San Severo. La proposta di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile “Rigeneriamo il Mosaico”, candidata dall’Amministrazione Comunale di San Severo al Bando della Regione Puglia in associazione con il limitrofo comune di San Paolo di Civitate, si è classificata ai primissimi posti della graduatoria regionale, con un finanziamento di 5 milioni 730mila euro.

La proposta finanziata, definita l’estate scorsa attraverso un ampio percorso partecipato con le associazioni e le istituzioni scolastiche e con la collaborazione del Laboratorio di Progettazione istituito durante il Percorso di Sperimentazione “Mosaico di San Severo”, individua quattro ambiti di intervento per San Severo (la Città Antica, il Rione Luisa Fantasia, il quartiere delle Grazie, il Rione San Bernardino) e un ambito per San Paolo di Civitate (centro storico e periferia nord-est).

La candidatura è stata elaborata dall’Assessorato all’Urbanistica (seguito dall’Assessore ing. Luigi Montorio) e, per quanto concerne la tecnostruttura dell’Area V “Urbanistica e Attività Produttive” diretta dall’ing. Benedetto Di Lullo, è stata coordinata dall’arch. Fabio Mucilli, Responsabile del Servizio Pianificazione Strategica del Comune, con la collaborazione della dott.ssa Danila Scarlato e della dott.ssa Angela Pilota.

“Si tratta – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore Montorio – di un importante risultato, che consentirà di attivare numerosi interventi di rigenerazione fisica e sociale di ampie parti della città, attraverso interventi integrati di rifunzionalizzazione di edifici pubblici (Palazzo Celestini, ex mercato rionale di Via Alessandrini, Villa Comunale, etc.) e di riqualificazione di spazi aperti, che verranno messi a disposizione della città per attività di rigenerazione sociale. E’ un risultato come detto importante per la nostra città: ci preme ringraziare in particolare la nostra tecnostruttura per questo fondamentale traguardo tagliato da parte della nostra Amministrazione Comunale”.