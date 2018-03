Il presidente di Confindustria Gianni Rotice (st)

Foggia, 26 marzo 2018. L’aggiudicazione provvisoria dell’ex Sangalli Vetro al gruppo internazionale Sisecam costituisce un elemento di indubbia positività per il territorio, in quanto il rilancio dell’insediamento produttivo di Manfredonia si inserisce a pieno titolo nelle strategie commerciali di un leader mondiale nel settore”. E’ quanto ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice, all’indomani del primo importante step della procedura amministrativa in corso. “Siamo fiduciosi che il piano industriale dell’azienda saprà rispondere a quattro principi fondamentali: salvaguardia dell’occupazione, radicamento sul territorio, sviluppo delle attività indotte, proficue relazioni con tutte le parti sociali.” “C’è un altro aspetto non meno importante – ha concluso Rotice – che ci fa guardare con ottimismo alla prospettiva che va delineandosi per l’ex Sangalli Vetro e cioè la contestuale possibilità, attraverso la ripresa dell’attività dello stabilimento, di sviluppare interessanti sinergie con le infrastrutture portuali e retroportuali della Capitanata, declinando nel modo migliore quella logica di sistema da noi sempre auspicata, nella consapevolezza che anche per questo ulteriore obiettivo la valenza del gruppo Sisecam costituirà un importante contribuito. Redazione StatoQuotidiano.it Sangalli. Aggiudicazione provvisoria a Sisecam, Rotice “Fiduciosi” ultima modifica: da

