Spettacolari “Fracchie” con La Pelandra tour

“La #fracchia consunta sarà metafora della croce spoglia“(L.Ianzano) Si accendono a centinaia i fuochi della notte del Venerdì Santo. Sono le “fracchie” che bruciano. Accompagnano la Madonna Addolorata alla ricerca di suo figlio. Trainate dagli abitanti di San Marco in Lamis, adulti e ragazzi, ardono vorticose nella notte. Programma Venerdì 30.03.2018

Partenza in minibus: ore 18:00 da Foggia; ore 19:00 da Manfredonia

Rientro: ore 22:00 ca. a Manfredonia, ore 23:00 ca. a Foggia info 333.6604102 “La Pelandra tour”

https://lapelandra.it/

https://www.facebook.com/lapelandra/ Fonte Image #AntonioLallo

Le FRACCHIE di San Marco in Lamis

#VenerdìSantosammarchese #30marzo2018

