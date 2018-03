FONTE TELERADIOERRE.IT

Di:



Amgas Blu punta sempre di più al territorio della Capitanata. Questa volta finanzierà il recupero di un trabucco a Vieste: il trabucco di San Lorenzo. Un’ulteriore trabucco storico sarà recuperato in questi giorni dall’Associazione ‘La Rinascita dei Trabucchi Storici’ che da tempo si occupa del recupero delle caratteristiche macchine da pesca sulla costa viestana. Dopo la ricostruzione completa dei trabucchi di Molinella e di Punta Lunga si è aperto in questi giorni il cantiere del trabucco di San Lorenzo che vedrà impiegati, oltre a mastri trabuccolanti esperti, anche gli apprendisti della neonata ‘Accademia dei Mastri Trabuccolanti’, progetto voluto e realizzato dal cda dell’associazione per garantire la trasmissione del difficile mestiere del mastro trabuccolante ad una nuova forza lavoro composta da giovani. “Questo ennesimo cantiere si è potuto aprire grazie al fondamentale apporto della Amgas Blu di Foggia (società di distribuzione di luce e gas) che ha voluto contribuire con un’importante e decisiva donazione” – ha dichiarato il presidente dell’associazione l’ingegner Matteo Silvestri – “oltre che, ovviamente, grazie al supporto dei tanti nostri donatori e contributori che da quando esistiamo, in una forma o nell’altra, ci aiutano nel difficile (e oneroso) compito di recuperare e manutenere i nostri (e intendo di noi tutti viestani) tanto amati trabucchi. Per festeggiare la rinascita del trabucco di San Lorenzo, da sempre particolarmente radicato nel cuore di molti viestani, il prossimo 7 giugno si svolgerà una cerimonia pubblica alla presenza dei vertici di Amgas Blu e dei presidenti delle regioni Veneto e Puglia, Zaia e Emiliano. FONTE TELERADIOERRE Trabucchi del Gargano, Amgas Blu finanzia il recupero di San Lorenzo ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.