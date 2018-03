Sede Stazione Carabinieri Sannicandro Garganico (statoquotidiano)

Di:



Foggia. Nella zona garganica, i Carabinieri della Stazione di San Nicandro hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della custodia cautelare nei confronti Ciavarella Nazario Antonio, cl. ’86, noto pregiudicato locale. L’uomo si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari e, sottoposto più volte a controllo da parte dei militari, è stato colto in violazione degli obblighi imposti dal regime detentivo. I Carabinieri avevano puntualmente segnalato tali irregolarità all’Autorità Giudiziaria, che ha pertanto disposto l’aggravamento della misura coercitiva. L’uomo è quindi stato raggiunto presso la propria abitazione e tradotto presso il carcere di foggia. Redazione StatoQuotidiano.it Viola obblighi, arrestato Nazario Ciavarella a San Nicandro ultima modifica: da

