Fincons spa, 9,3 mln di euro concessi dalla Regione Puglia

La Giunta regionale ha dato il via libera al progetto definitivo presentato da Fincons spa.L’investimento complessivo è pari a 32.028.451,37 euro mentre la Regione Puglia concede l’agevolazione di euro 9.384.216,39.Previsto,nell’esercizio a regime,un incremento occupazionale non inferiore a 110 unità lavorative.

Fincons spa,sede legale a Milano,capitale sociale di euro 7.300.000,00, posseduta al 100% da Fincons Group AG,presieduto da Michele Moretti, la cui sede legale si trova in Berna (Svizzera). Azionisti di quest’ultimo sono : Michele Moretti 58%,Koinotes AG 69,7%, Metis srl 27,8%,Ravelli Marco 2,5%.

Presidente del consiglio di amministrazione di Fincons spa è Franco Cammarota,partner e consigliere Agostino Panzeri. Risultano riconducibili a Fincons spa società come Serin SA,Process consultino group AG,Fincons consultinng Ltd.

Il fatturato annuale del gruppo svizzero raggiunge 58.785.456,00 euro,totale a Bilancio 53.988.114,00.

Compagine che dal 1983 è presente nel mercato denominato”ITC consulting”,quale partner delle aziende “…. che perseguono un allineamento tra strategia e business e sistemi di information technology”. In particolare energie e utilities,media e publishing,banche e assicurazioni,pubbliche amministrazioni.

Opera in territorio italiano e europeo con agenzie a Berna,Roma,Zurigo,Lugano,Vimercate(MI),

San Martino Buon Albergo(VR). Tra i suoi clienti Enel, Pirelli,Eni,Rizzoli-Corriere della Sera.

Il programma sovvenzionato dalla Regione è denominato “Fincons smart maniufactoring platform”.Consiste nello sviluppo di innovativi prodotti nell’area manifattura sostenibile che sfruttando tecnologie abilitanti(Ket) per la produzione e la trasformazione avanzate—basate sull’applicazione di prototipi digitali e strutture di processo ecosostinibili—saranno in grado di soddisfare le esigenze delle aziende,consentendo loro di passare più rapidamente alla “Fabbrica intelligente”.

L’attività industriale proposta è anche finalizzata all’acquisto di un immobile da realizzare in zoina Strada Bitonto-Aeroporto di Bari-Palese che sarà consegnato a Fincons dal costruttore Nuova Sigma Costruzioni srl nonché proprietario del suolo edificabile.

Fincons Group il 3 novembre 2016 ha ricevuto la certificazione ELITE rilasciata da Borsa Italiana-London Stock Exchange.Vuol dire una piattaforma internazionale,ideata dalle due Borse finanziarie, di strumenti e servizi integrati a supporto delle migliori società italiane e estere.

Michele Moretti,amministratore delegato di Fincons Group,è un barese di 67 anni, ingegnere elettrotecnico,emigrato negli anni Settanta in quel di Milano. Qui diventa socio della Socor srl, impegnata nel comparto “ software tecnologico”. In seguito ne acquisisce il controllo,e quindi nasce il Gruppo Fincons che ,ad oggi,annovera 800 dipendenti di cui 300 nello stabilimento di Bari.

Perchè il capoluogo pugliese? Sostiene Moretti : “ Quando una decina di anni fa in Italia si è affacciata “l’onda gialla”,abbiamo deciso di puntare su Bari e attingere ai migliori laureati del Politecnico. Sicuramente il lavoro costa meno a Bari rispetto al Nord e alla Svizzera. Li formiamo nella nostra accademia e poi fanno trading con i nostri clienti,prima di iniziare a lavorare nelle sede barese. Negli ultimi due anni abbiamo fatto 140 assunzioni”.