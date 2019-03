Frammenti e ricordi alla Stella Maris

Di:

Generalmente nella memoria rimangono i ricordi belli e quelli drammatici.

Frequentavo la seconda elementare quando con la mia famiglia ci trasferimmo nel quartiere di monticchio. I miei genitori acquistarono una casa per la quale mia Mamma manifestava la sua gioia con la frase: finalmente una casa tutta nostra.

Dopo il rasferimento cominciai ad avvertire i primi disagi; sentivo la mancanza degli amici di sempre. Il contatto con i nuovi amici si rivelarono in contrasto con le mie abitudini. Mi sentivo un pesce fuori dall’acqua perché questi si cimentavano in giochi pericolosi e spesso si misuravano nella lotta corpo a corpo per vantare il titolo di “capo” del gruppo. All’inizio ho dovuto soccombere fino a quando un torto subito mi spinse ad osare battendo nella lotta il “boia” della gruppo: “Raffieline u ciaciutte” (Raffaele il grasso). Un atto che, oltre a conquistare il ditolo di capo, provocò in me un’autorivalutazione delle mie capacità. Da quell’evento ho dovuto assumere il compito di sfidare le bande avversarie per la conquista del “castello” (il rudere dell’attuale ospedale civile San Camillo De Lellis). Il castello era una costruzione iniziata e abbandonata per mancanza di fondi. Lo scontro, per la conquista del castello, si realizzava con una intensa e continua sassaiola fino a quando gli avversari soccombevano abbandondo la postazione. Un atto di forza che, in una circostanza, avendo osato oltre ogni limite, fui colpito alla testa da un sasso. Da allora mia madre intensificò i controlli, ai quali non era facile sfuggire. Le madri del gruppo si conoscevano tra loro e, se avvertivano qualche “evasione”, si davano voce intervenendo e scongiurando possibili bravate. Comunque, al di là di certe spavalderie che oltretutto erano sporadiche, posso affermare che abitualmente attraverso i diversi giochi sviluppavamo tanta creatività e momenti di notevole aggregazione e condivisione.

Con l’arrivo dell’autunno, tornato a scuola, cominciai a vivere nuove esperienze. Dovevo prepararmi per la prima comunione e quindi cominciai a frequentare la Chiesa Stella Maris. E’ il percorso di vita che torna spesso alla mente quando incontro gli amici di allora. Frequentando il catechismo ho avuto modo di avvicinarmi all’associazione cattolica dove feci molte amicizie. Un centro di aggregazione e condivisione in cui ognuno si sentiva a proprio agio. Un luogo che divenne per me il ritrovo mattutino e serale. Cominciai a servire la messa che allora si celebrava in latino. Tra i presidenti che si sono avvicendati nell’associazione ricordo con particolare affetto Salvatore Ierimonti: il gigante buono. L’uomo che riusciva a cogliere in ognuno di noi le passioni, le capacità e le propensioni. Spesso mi diceva: da grande farai il cantante o l’orchestrale. Spesso faceva previsione sul nostro futuro che ho visto realizzarsi per la stragrande maggioranza degli amici.

Come si possono dimenticare i campeggi in località Macchia dove madre natura aveva modellato una spiaggia di scogli, pietre e ghiaia bagnati da un’acqua limpida dove era facile imbattersi in cavallucci e stelle marine, gamberetti bianchi e rossi, aplysia “u ciocce de mere” (comunemente chiamata lepre di mare) che spruzzava un liquido viola, le rosse e vivaci actinia equine (comunemente chiamate pomodori di mare). Imbattersi in un polpo che si mimettizzava tra scogli e ghiaia non era difficile così come era facile catturarli. Allora non avevamo mute, fucili subacquei e pugnali per catturare un polpo. Si catturava un favollo “a pelòse” che si ingabbiava con uno spago. Il polpo essendo un invertebrato, si nasconde tra le crepe degli scogli ed è ghiotto di pelose. Posizionando la pelosa davanti alla tana del polpo, questi esce allo scoperto per catturarla. E’ proprio in qust’attimo che si afferrava il polpo, ormai privo di protezione e renderlo innocuo con metodi alquanto rudi (con un morso sulla testa, dietro agli occhi). L’associazone oltre a fornire continui momenti d’incontri religiosi e culturali, promuoveva anche tanti momenti di svago. Penso alla sala adiacente alla chiesa (l’attuale casa famiglia) dove si proiettavano film d’avventura e nel periodo di carnevale si organizzavano feste in maschera con la partecipazione dei parrocchiani e non.

Ricordo le domeniche passate nella sala biliardino a vendere i gettoni; attività domenicale saltuaria che mi consentiva di racimolare qualche spicciolo. Anche questo un modo e punto di ritrovo dove tantissimi ragazzi e giovani che si cimentavano nella sfida a calcio balilla.

I due sacerdoti che mi ritornano spesso alla mente sono don Antonio Ricucci e padre Luigi Maria Missana, che tutti chiamavano “Petre Luigge”. Don Antonio mi manifestava compiacimento per il modo con cui

recitavo il “suscipiat”; questo divenne anche uno stimolo per l’esercizio della memoria. Padre Luigi, il prete del quale gli adulti esaltavano la bontà e che

venne trasferito in altra sede. Per un breve periodo ritorno alla Stella Maris. Fu allora che ebbi l’occasione di conoscere la personificazione della bontà

d’animo che mi dava l’impresione di averlo conosciuto da sempre.

Peppino Delle Noci

