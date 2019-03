“Putt…” sull’immagine di Gaetana Capogna a Foggia

Di:

“Le avete dato della puttana e le avete coperto il viso.

Avete dato della puttana ad una figlia dei Quartieri Settecenteschi, ad una figlia di Foggia. Ad una donna coraggiosa e fiera, che guidò i Foggiani a ribellarsi all’ingiustizia. Avete cancellato il viso una madre morta 96 anni anni fa.

Questo è il vostro senso di identità.

Questo il vostro onore.

Questo siete“.

(Facebook “Congrega del grano arso”)

“La Congrega del Grano Arso si affida a Gaetana Capogna, detta Zia Monaca, classe 1862. Donna volitiva e carismatica. Di lei ricordiamo che, il 28 aprile 1898, guidò la protesta delle plebi foggiane contro l’aumento del prezzo del pane. Condusse popolani e terrazzani dinanzi agli uffici del Dazio, successivamente dati alle fiamme così come il prospicente municipio. La scelta è fatta! Da via Molignano, come Centoventuno anni fa, zia Monaca muoverà su Palazzo di Città“. Così in una precedente nota su facebook.