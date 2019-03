I “bagni a mare” del lido sipontino

Di:

Sta per arrivare l’estate e crediamo che a qualcuno potrebbe pure interessare conoscere come erano regolarizzati “i bagni” nel mare del golfo sipontino, qualche secolo fa.

In un recente saggio abbiamo posto in risalto l’esistenza a Manfredonia dei “bagni a mare”, come si rileva dal Regolamento di Polizia, del luglio 1849.

Indubbiamente, il Regolamento poneva ordine ad una consuetudine già in stato avanzato, per cui non può escludersi l’ipotesi che l’utilizzo del mare, per effettuare i bagni nei mesi estivi, era già consolidato da tempo.

Così, venti anni dopo, dal Regolamento di Polizia del 1869, l’utilizzo di questi “bagni” viene opportunamente disciplinato.

L’analisi è abbastanza ampia e comprende la disamina di ben 12 articoli, dal n.77 al n. 88, del Capitolo VII, “Bagni pubblici” .

Gli argomenti trattati sono ampi e molto interessanti; essi pongono in risalto il costume non solo di una comunità locale, ma di tutta una Nazione, poco tempo dopo la sua unificazione.

Per quanto riguarda il lido sipontino, va detto che esso non poteva essere costituito da scogli, e la profondità del mare doveva oscillare da 1 metro a l metro e mezzo. Non era consentita alcuna forma di promicuità tra uomini e donne, nei camerini, fatta eccezione per mariti e mogli, di chiara pubblica conoscenza

Non sono molto chiari, però, il numero dei “camerini” che si potevano costituire, le temporalità del bagno del cliente, il deposito degli indumenti del bagnante ed, in particolare, le funzioni dell’inserviente, ovvero del bagnino.

Crediamo, pertanto, opportuno trascrivere qui appresso i 12 articoli per dare al lettore la “gioia” della “scoperta”.

Art. 77° Chiunque nella stagione estiva voglia impiantare in mare stabilimenti balneari, oltre la licenza dell’ Autorità Marittima e l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 87 della legge sulla P.S. /Allegato B/ del 20 marzo 1865, deve chiedere ed ottenere il permesso dell’autorità comunale.

Art. 78° Gli stabilimenti balneari saranno situati in quei siti di mare che sono di più facile accesso ai bagnanti, il più vicino possibile all’abitato ove il mare offra una profondità non minore di un metro, né maggiore di un metro e mezzo, ed ove il fondo sia costituito di sol’arena, e non contenga macigni, scogli e fanco.

Art. 79° Gli stabilimenti medesimi saranno costituiti con tale solidità da resistere sufficientemente alle ordinarie maree, e formati in guisa che i ponti di transito dalla terra ferma, i pavimenti e le pareti de’ camerini offrano la maggiore possibile sicurezza delle persone che vi recano per bagnarsi.

Art. 80° Ogni stabilimento balneare verrà costituito da un loggiato o sala d’aspetto ampia in proporzione della estensione dello stabilimento, decente, e coperta di tende in guisa da riparare le persone che vi si recano da’ raggi del sole estivo, e da due ordini di camerini destinati uno per gli uomini, ed un altro per le donne, assolu-tamente divisi gli uni dagli altri.

Sulla sala d’aspetto non saranno permessi giuochi in qualsivoglia sorta, dovendo servire soltanto ai bagnanti, per aspettare il disbrigo de’ camerini quand’essi fossero tutti occupati.

Art. 81° I camerini per gli uomini verranno situati in modo rispetto al ponte di passaggio ed alla sala di aspetto, che gli uomini non solo non saranno esposti alla vista delle persone che si recano nello stabilimento, ma che non possono venire nuotando né sotto il pavimento della sala di aspetto, né delle adiacenze del fondo né avvi-cinarsi per qualsivoglia ragione alle donne.

Art. 82° I camerini per le donne verranno situati ove il mare non offre una profondità maggiore di un metro dalla parte opposta della sala di aspetto dove restano i camerini per gli uomini, e saranno muniti di portelone che possono scendere tosto che saranno occupati fin nel fondo del mare.

Art. 83° Gli uomini non potranno tuffarsi nudi nel bagno, dovendo invece essere coperti con pantaloni di tela che potranno essere forniti dallo stabilimento, ed il proprietario di esso ne curerà l’esatto adempimento sotto la sua più stretta responsabilità.

Art. 84° I proprietari de’ stabilimenti balneari dovranno avere tanti biglietti numerati, quanto sono i camerini di ciascun stabilimento. Tosto che i primi venuti abbiano occupato tutt’i numeri, gli altri, come arriveranno nella sala di aspetto riceveranno per numero d’ordine il biglietto numerato, senza distinzione e preferenze per essere ammessi a bagnarsi tosto che i camerini segnati con gli stessi numeri si saranno resi liberi.

I medesimi proprietari non potranno essere tenuti responsabili se non de’ soli oggetti che saranno stati ad essi consegnati da’ bagnanti. Avranno non di meno speciale cura di adoperare inservienti di provata onestà, educati e puliti, affinché possano ben servire gli accorrenti, rispettarli, e custodire gelosamente le loro robe. Qualora qualche inserviente involasse oggetti qualsivoglia pertinenti ai bagnanti, oltre la denunzia al potere giudiziario, sarà insieme col proprietario dello stabilimento in solido responsabile verso il derubato-

Art. 85° Meno il caso che due persone di diverso sesso fossero indubitatamente riconosciuti coniugi sarà sempre vietato far bagnare nello stesso camerino persone di diverso sesso, sotto la più stretta responsabilità del proprietario dello stabilimento.

Art. 86° Sarà dovere de’ proprietari suddetti provvedere a quant’altro possa occorrere per garentire la sicurezza delle persone, e la pubblica morale.

Art. 87° Non sarà permesso bagnarsi nelle acque del mare se non solo due mesi di luglio ed aggosto. Quando la stagione estiva si mostrasse precoce ed i caldi fossero eccezionali, il Municipio permetterà che il tempo di bagnarsi nelle acque suddette si estenda oltre il termina stabilito.

Art. 88° Gli stabilimenti balneari saranno aperti tutt’i giorni, e chiusi in quelle ore che in ogni anno verranno determinati dalla Giunta municipale. Gli agenti della forza pubblica e l’Arma de’ Reali Carabinieri avranno dritto in tutte le ore di presentarsi sugli stabilimenti balneari per osservare se sono osservate le disposizioni contenute nella legge di P.S. e nel presente Regolamento.

A cura di Pasquale Ognissanti – Archivio Storico Sipontino