L’azione cattolica Stella Maris – I miei ricordi

Nel 1956 insieme ad altri ragazzi coetanei che abitavamo a Monticchio frequentavo la chiesa Stella Maris perché dovevamo fare la preparazione per la Prima Comunione. In quella chiesa conobbi padre Luigi Maria Missana da tutti conosciuto come “Petre Luigge” e Don Antonio Ricucci, due bravissimi sacerdoti ai quali noi ragazzi eravamo molto affezionati. Ricordo la colazione dopo la messa mattutina, offerta ai bambini indigenti e a quelli che frequentavano la Parrocchia Stella Maris nel salone delle suore sito a fianco della Chiesa e poi le gite spensierate con i ragazzi che frequentavano la Parrocchia alla pineta e alla chiesa di Siponto con don Antonio Ricucci. Rammendo le due sorelle “bezzoche” Duse che abitavamo a Monticchio, due brave catechiste che insieme ad altre pie donne e alla figura carismatica della chiesa Stella Maris, Mimì Prencipe detto “u maestre”, ci prepararono per la prima comunione. Dopo aver fatto la prima Comunione, insieme agli altri ragazzi del quartiere Monticchio facemmo l’iscrizione e iniziammo a frequentare l’Associazione Cattolica Stella Maris, già in auge in quegli anni e diretta in qualità di presidente da un certo Salvatore Ierimonti. Questi, un gigante mite, era figlio del guardiano del faro di Levante; una persona a modo e pieno di iniziative per i ragazzi che frequentavano l’Azione Cattolica. Sempre in quegli anni, presso la chiesa Stella Maris arrivò don Nicola Angiulli, che sostituì nell’incarico di Parroco don Luigi Missana, che fu allontanato dalla Chiesa Stella Maris e trasferito senza una valida ragione a Siponto.

Quell’allontamento ingiusto dalla Chiesa di don Missana, mi amareggiò molto perché ero molto legato a quel bravo sacerdote, che tra fu l’altro che colui celèbrò il mio battesimo presso la chiesa Stella Maris. Nelle salette dell’Azione Cattolica si tenevano adunanze e si giocava a ping pong e a dama. Il presidente Ierimonti, tifosissimo della Juve, con la collaborazione di Mimì Troiano e Pino La Torre, organizzavano tornei di calcio parrocchiali a sette giocatori che avevano luogo presso il nuovo campo sportivo in costruzione in zona “Acqua di Cristo”, tornei di ping pong, recite e manifestazioni sportive di atletica leggera nella pineta di Siponto. Sempre con il presidente Ierimonti, Mimì Troiano, Pino La Torre, Vincenzo Pasqua detto “Cillòtte”, quest’ultimi due abili nuotatori e tuffatori, andavamo durate il periodo estivo sul Molo di Levante in zona “l’Alargamende” e alla punta del Molo dove si giocava “a chiamè”. Il gioco consisteva nel chiamare per nome l’amico che successivamente doveva eseguire il tuffo dalla banchina. Se il ragazzo invitato non lo faceva veniva preso e buttato a mare dai suoi amici. Sempre sul porto si organizzavano gare di nuovo dalla punta del Molo di Levante a quello di ponente e ritorno, nelle quali arrivava sempre primo l’amico Giacomo Salvemini, formidabile atleta e giocatore di calcio talentuoso. Ricordo i tuffi alla punta del Molo di Levante effettuati dai più temerari che salivano “sopa a casette” da dove si tuffavano nel limpido mare.

Sempre in quegli anni, rammendo i campeggi estivi sotto la guida di Michele Ardò, nuovo Presidente dell’A.C., che facemmo a Macchia in zona di mare “Al Gelso” e nella tenuta del Barone Cessa, nei pressi della chiesa Madonna della Pace a Macchia. Nel corso dei campeggi, il parroco della chiesa Stella Maris don Nicola Angiulli, ogni giorno provvedeva ai vettovagliamenti dei campeggiatori, mentre Tonino Tasso e il compianto amico Orazio La Torre (subacqueo) erano dediti ogni giorno a mare alla cattura di granchi “i pelòse”, polpi e pesci. Anche io con gli altri ragazzi più grandi ci cimentavano nella raccolta in apnea di ricci, cozze, “mosce” “Arca di Noè”, uova di mare “taratoffele”, che mangiavamo crudi oppure cucinati a pranzo dal giovano cuoco “Tonino Coppola Rossa”. Infine, mi piace ricordare la maglietta bianconera che noi ragazzi, tutti Juventini, ci faceva indossare il nostro presidente dell’A.C. Ierimonti (super tifoso della Juve), in tutte le partite amichevoli e nei tornei di calcio al Miramare.

Agli inizi degli anni ’60, lo scrivente con altri amici che frequentavamo la parrocchia Stella Maris ci trasferimmo presso la Chiesa di S.Michele, dove in collaborazione con Franco Guerra, Matteo Palumbo, Raffaele Prencipe, Antonio Armiento, Vincenzo Robustella, ing. Francesco Rinaldi, Giacomo Salvemini, Pasquale Rignanese, Peppino Prencipe, Tonino Salvemini, fondammo l’Azione Cattolica di quella Parrocchia.

A cura di Franco Rinaldi

