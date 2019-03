Licenziamento Facebook: ultime sentenze

Di:

E’ possibile licenziare il dipendente che trascorre il suo tempo su Facebook durante le ore lavorative sottraendo del tempo prezioso allo svolgimento delle sue mansioni? E’ legittima la condotta del datore di lavoro che crea un profilo falso per controllare l’operato del lavoratore e lo licenzia per giusta causa. E’ legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che condivide su Facebook contenuti diffamatori nei confronti del datore di lavoro e pubblica commenti denigratori in grado di arrecare un danno all’azienda. Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze sull’argomento.

fonte www.laleggepertutti.it