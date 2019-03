Manfredonia. Furto in appartamento in via Tribuna: persi gioielli durante la fuga

Di:

Manfredonia, 26 marzo 2019. Furto ieri mattina, 25 marzo, in un appartamento in via Tribuna a Manfredonia.

Personale dipendente del locale Commissariato di P.S. è intervenuto in via Tribuna presso l’abitazione di una donna del posto, classe 1984, che nel rincasare ha trovato tre malfattori in

casa che si sono dati alla fuga spintonandola.

È stata forzata la cassaforte e sono stati asportati oggetti preziosi in parte persi durante la fuga.

Sul posto è intervenuta la scientifica anche per acquisire le immagini di alcune telecamere in zona.

Indagini in corso.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata