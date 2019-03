San Severo. Convocato il Consiglio comunale

Di:

San Severo. Ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, il Presidente avv. Ciro Alfredo Matarante ha convocato il Consiglio Comunale con procedura d’urgenza, in prima convocazione, per le ore 11,30 di martedì 26 marzo 2019 e, in seconda convocazione, per le ore 19,00 di mercoledì 27 marzo 2019, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

Comunicazioni;

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C. C.;

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 26 del 29.10.2018, n. 27 del 14.11.2018, n. 28 del 17.12.2018 e n. 29 del 18.12.2018;

2. Approvazione modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU), quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 30.09.2014 e da ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 30.03.2018;

3. Aggiornamento del Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30.07.2015 e modificato, da ultimo, con Deliberazione di C.C. N. 20 del 27.04.2016;

4. Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

5. Conferma e approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2019, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28-09-1998;

6. Tassa Servizi Indivisibili (TASI) – conferma e approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2019;

7. Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2019;

8. Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2019;

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. 219/2018 – n. 265/2018 e n. 1796/2018;

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza N. 1933/2018 Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro;

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. 355/2018 e n. 2847/2018;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del Sig. Battista Lorenzo ordinanza di assegnazione – R.G.E. n.80/2017 del Tribunale di Foggia;

13. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenze – n. 100/2018 – n. 177/2018 – 144/2018 – 137/2018;

14. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. 217/2018 – n. 289/2018;

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. n. 156/2018 – n. 158/2018 – n. 2918/2018 – n. 368/2018 – n. 305/2018;

16. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. 153/2018 – n.192/18;