Coronavirus a Troia: Asl Fg dispone trasferimento pazienti negativi

ure sanitarie.

A tutti voi, chiedo di RESTARE A CASA!.

Un appello, accorato, a chi lavora nella RSA San Raffaele, a NON USCIRE. A NON AVER CONTATTI CON ALTRE PERSONE. VE NE SAREMO GRATI PER TUTTA LA VITA. RIPETO: NON USCITE DI CASA!”.

“Cari concittadini, torno ad aggiornarvi sulla situazione dellaPurtroppo il numero dei contagiati è aumentato, in queste ore sono in corso ulteriori analisi dei tamponi effettuati sia sugli ospiti che sui dipendenti e collaboratori., ma che la ASL aveva assolutamente preventivato. La task force sanitaria ha applicato, come previsto, il protocollo dettato dal Ministero della Salute. Si continuerà in questi giorni con le procedLo riporta il Sindaco di Troia Leonardo Cavalieri

In queste ore l’Asl di Foggia sta provvedendo al trasferimento di circa 35 pazienti risultati negativi al Covid-19 presso altre strutture (individuata in prima battuta la lungodegenza del ‘Lastaria di Lucera‘, sezione distaccata del Policlinico di Foggia). All’interno della struttura, quindi, restano i 14 anziani risultati positivi al tampone, su 21 positivi (7 sono operatori sanitari).