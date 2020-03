Coronavirus, calo interrotto. Positivi ora sono 62.013, morti 8.165

, 26 marzo 2020.: totale di 4492 persone positive in più (ieri 3.492), per un totale di 62.013. Nelle ultime 24 ore decedute 662 persone (ieri 683), per un bilancio totale di 8165. I guariti sono 10.361. Il totale delle persone che ha contratto il virus in Italia arriva a 80.539.