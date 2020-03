Coronavirus, deceduto 48enne agente penitenziaria originario del Gargano

, 26 marzo 2020. Covid-19: colpito anche il Corpo della Polizia Penitenziaria. Lo rende noto, del sindacato

E’ deceduto in giornata un agente in servizio nel carcere di Milano Opera. Si tratta di Nazario Giovanditto, di 48 anni, sposato con 2 figli, della Provincia di Foggia (l’uomo sarebbe originario di San Nicandro Garganico). L’agente era un assistente capo coordinatore del Corpo della Polizia Penitenziaria, “da poco aveva ricevuto anche la medaglia di bronzo al servizio“. “Sorridente, disponibile, professionale e serio, d’altro canto un pugliese non può essere diverso – commenta a caldo Domenico Mastrulli – in queste ore si piange la scomparsa di un nostro commilitone trasferito da tempo a Milano Opera, uno delle tre (3) grandi carceri Milanesi. Prestava servizio presso il Distaccamento del Nucleo Traduzioni e Piantonamento del Carcere Milanese”.

“I primi sintomi erano stati avvertiti nei giorni scorsi”, dice Mastrulli. “Anche nel corso del ricovero aveva invitato tutti a restare sereni, perchè tutto si sarebbe risolto e che anche questa prova sarebbe stata superata”. “Queste le frasi – dice Mastrulli – che si raccolgono sulle chat dei colleghi che oggi piangono la scomparsa del giovane Poliziotto Penitenziario.

Il dramma nelle carceri italiane per i dispositivi di sicurezza personale. “Quanti interrogativi su cosa accade nelle carceri italiane, dal Sud al Settentrione, dove neanche le mascherine protettive o i guanti sono arrivati se non in numero non adeguato. Parliamo di dispositivi di sicurezza non idonei, che possono essere utilizzate solo per togliere la polvere dai mobili e non per difendere un essere umano, dal vigliacco Coronavirus, una pandemia che solo in Italia ha falciato oltre 8.000 esseri umani devastando intere famiglie e città”. “Preoccupazione rimane per il Carcere di Lecce dove da diversi giorni si attende ancora di conoscere l’esito del tampone fatto su alcuni colleghi e colleghe dopo la scoperta della detenuta risultata positiva da Covid-19”. “Mascherine mancano anche a Foggia, a Trani, a Bari: quelle che hanno ricevute sono ridicole e sono state già consumate”. “Oggi non è tempo di fare polemica – dice Mastrulli – ma successivamente il Ministro Bonafede, il suo capo vertice del Dipartimento Basentini e i diversi Provveditori regionali dovranno rendere conto di quello che è accaduto e di come tardivamente si è intervenuti”. “E’ deludente ascoltare il Guardasigilli alla Camera dei Deputati, non una parola verso quanti poliziotti contagiati e quanti in quarantena. Crediamo che il numero salga tutti i giorni e le situazioni di Torino, Milano, e di Lecce, debbano far preoccupare il Governo richiedendo l’immediate dimissioni del Ministro e del Vertice del Dipartimento anche alla luce delle gravissime sommosse, rivolte, sequestri di persona,evasioni di massa e aggressioni avvenuti di recente. Lo Stato ci deve proteggere”, termina Mastrulli.

