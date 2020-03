Covid-19. Manfredonia Torremaggiore San Marco “11 – 20 casi”. Zero Mattinata

, 26 marzo 2020. Comuni dellanella fascia tra “” casi di positivi al Covid19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria: nel momento in cui si scrive, con dato aggiornato alle ore 19 del 26.03.2020, sono: Manfredonia, San Marco in Lamis, e Torremaggiore. Per il: Monte Sant’Angelo nella fascia 6-10 casi, Vieste – Peschici 1 – 5 casi. Mattinata resta a zero casi. Zapponeta 1 – 5 casi.Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, Manfredonia ha ufficialmente 16 casi di positività al Covid19, con 3 decessi. Si attendono ulteriori esiti.

Bollettino regionale ore 19, 26.03.2020. Covid-19: dati negativi per la Puglia. Il presidente Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 26 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 968 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 89 casi, così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 13 nella Provincia Bat; 3 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 12 nella Provincia di Lecce; 17 nella Provincia di Taranto; 4 non attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni), 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 9.191 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.182, così divisi: 387 nella Provincia di Bari; 85 nella Provincia di Bat; 122 nella Provincia di Brindisi; 305 nella Provincia di Foggia; 177 nella Provincia di Lecce; 74 nella Provincia di Taranto; 14 attribuiti a residenti fuori regione; 18 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.