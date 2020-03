“Cristoforo Aghilar non è stato arrestato, purtroppo. Ma abbiamo fiducia”

, 26 marzo 2020. Icon i militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia e unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno continuano la ricerca degli evasi dal carcere del capoluogo dauno. I rastrellamenti hanno assottigliato il numero dei fuggitivi ma risulta ancora in libertà, trentaseienne di Orta Nova sottoposto a fermo del Pubblico Ministero per l’omicidio della suocera lo scorso 29 Ottobre e da allora detenuto in cella.

“Confidiamo nelle forze dell’ordine”. “Abbiamo seguito anche noi ieri pomeriggio, con trepidazioni, le notizie correlate alle ricerche dei Carabinieri per la cattura di Aghilar. Purtroppo, non è stato arrestato. Ma abbiamo fiducia nelle forze dell’ordine. Siamo certi che stanno lavorando con il massimo impegno per catturarlo. Ho sentito i miei clienti, i familiari di Filomena Bruno, ora in una località protetta. Hanno avuto dunque conferma i sospetti che Aghilar possa ancora aggirarsi nell’area di Orta Nova. Ci assicuriamo che l’uomo venga preso catturato anche per dare giustizia alla memoria della povera signora Bruno”. Lo dice in un video inoltrato a StatoQuotidiano l’avvocato Michele Sodrio del Foro di Foggia.

LE DICHIARAZIONI DEL LEGALE DEI FAMILIARI DI FILOMENA BRUNO, AVVOCATO MICHELE SODRIO DEL FORO DI FOGGIA