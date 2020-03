Di Pumpo “Purtroppo salito a 13 numero positivi a Torremaggiore”

‼

". Lo scrive sui social il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.

, 26 marzo 2020. “La comunicazione ufficiale mi è appena arrivata. Non appena riuscirò ad avere dei dati più precisi sull’andamento di tutta la situazione, pubblicherò un comunicato come sono solito fare. Intanto prepariamoci ad affrontare i prossimi giorni con il massimo impegno e non abbassiamo la guardia. Siamo tutti stanchi, ma ora più che mai dobbiamo fermarci.RESTIAMO A CASA

Bollettino regionale, 26 marzo 2020. Comuni della Provincia di Foggia nella fascia tra “11- 20” casi di positivi al Covid19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria: nel momento in cui si scrive, con dato aggiornato alle ore 23 del 25.03.2020, sono: Manfredonia, San Marco in Lamis, e Torremaggiore. Per il Gargano: Monte Sant’Angelo nella fascia 6-10 casi, Vieste – Peschici 1 – 5 casi. Mattinata resta a zero casi. Zapponeta 1 – 5 casi.