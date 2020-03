FdI “Protezione Civile in Puglia? Sì, il maglione di Emiliano”

“L’unico segno tangibile della Protezione civile della Puglia è il maglione che il presidente Michele Emiliano indossa ormai da 1 mese. Per il resto l’emergenza Covid19 ha svelato tragicamente il fallimento della macchina organizzativa che avrebbe dovuto gestire questo momento e invece è andata completamente in tilt. Il grido di allarme dei sindaci che sono stati lasciati soli e senza informazioni sui contagi e per questo mandati allo sbaraglio nei propri Comuni la dice lunga su come la Protezione civile regionale non ha saputo organizzare neppure il coordinamento degli enti”. Questo in sintesi il contenuto che il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, a firma del consigliere Francesco Ventola (in qualità di ex sindaco ed ex presidente della Provincia) ha scritto una lettera (allegata) al presidente Michele Emiliano per denunciare tutto, ma anche in spirito di collaborazione per indicare misure straordinarie che devono essere immediatamente adottate per evitare che la Puglia possa avere più contagi di quelli previsti.