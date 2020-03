Gargano. Ancora forte maltempo con rovesci, temporali e venti sostenuti

. Forte maltempo con rovesci, temporali e venti sostenuti in Puglia. Domani, venerdì 27 marzo, il Tirreno centro-meridionale è ancora sede di un’ampia circolazione depressionaria in lenta traslazione verso la Sardegna.e basse Murge. Temperature in ulteriore rialzo di 3/4°C. Venti tesi di Scirocco. Mari molto mossi.

Sabato: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sull’Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sul materano giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sul litorale tirrenico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1650 metri. Mare mosso.