Manfredonia, donna chiede aiuto “Come disoccupati rischiamo la morte..”

, 26 marzo 2020. L’emergenza sanitaria in atto sta determinando la crisi di numerose categorie produttive e lavorative, e creando tensione e anche disperazione in tanti cittadini. Continuano le lettere, le richieste di aiuto, inviate a StatoQuotidiano, da cittadini del Foggiano.

La lettera. “Ciao StatoQuotidiano, mi sono rivolta a tantissima gente di potere ma lo stesso non mi ha risposto nessuno. Ho due figli meravigliosi, sono divorziata, non ho reddito di cittadinanza perché superavo di 100 euro. Sono disoccupata, o per meglio dire: ho sempre fatto qualcosa dignitosamente ma sempre in nero. Purtroppo cercavo l’ingaggio ma purtroppo non potevano; ho lavorato fino a sabato scorso ma ora sono quasi alla frutta. Ho l’immunodeficienza ci rimango secca ho da pagare nel gas e almeno mangiare, non dico champagne e caviale, ma qualcosa che ti tiene in piedi.

Come me ci sono tante altre famiglie. StatoQuotidiano, può scrivere un un’articolo anche per noi che non abbiamo nulla oppure ci uccidiamo tanto di noi non parlano… chissà riusciamo a smuovere le acque ma non per me ma per altra gente che si trova peggio di me. Anche noi esistiamo. Grazie e mi scusi se le ho rubato 10 minuti della sua attenzione so che avete da fare a scrivere e a tenerci informati… buon pomeriggio e grazie ancora”.