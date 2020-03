Manfredonia. “Emergenza Covid-19”. “Tute e mascherine per il P.O. San Camillo”

. “Possiamo annunciare con orgoglio di aver effettuato la prima consegna di materiale sanitario all’Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia”. La P.A.S.E.R., infatti, ha nel pomeriggio recapitato i pacchi contenenti tute di protezione (300 pezzi), occhiali (15 pezzi) e copriscarpe (300 pezzi), frutto del primo ordine effettuato con i fondi della raccolta “Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale”.

Dietro c’è il grande cuore dei cittadini che hanno inviato senza indugio il proprio

contributo. “Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale” è un progetto di Gaetano Samele, Francesco Ardò, Gianluca Michele Frattaruolo e del gruppo collettivo di POP_Officine Popolari. Alla raccolta collabora la P.A.S.E.R., da anni attiva nei servizi di Protezione Civile; ne sono partner l’Asd Manfredonia Corre e la la UISP, comitato di Manfredonia. La ricerca del materiale utile (che si sta effettuando in base alle indicazioni e alle necessità dell’azienda ospedaliera), continua incessante. Come ci auguriamo che succeda anche per i flussi delle donazioni che, lo ricordiamo, possono essere effettuate sia con carta di credito sulla piattaforma web di crowfdunding GoFundMe

(www.gofundme.com/f/Manfredonia-anticovid), che mediante bonifico bancario

(BENEFICIARIO: Pop Officine Popolari Aps; IBAN: IT 03 L 05034 78450 0000 0001 4820;

CAUSALE: Raccolta Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale). Ringraziando tutti i donatori e i partner della raccolta per il loro fondamentale contributo

a supporto dell’Ospedale San Camillo De Lellis (ai cui operatori sanitari va tutta la nostra

stima, il nostro affetto e la nostra riconoscenza), non si può non riflettere sul fatto che,

soprattutto nelle situazioni più critiche, anche i piccoli gesti assumono una grande

importanza.

(Manfredonia, 26.03.2020 – Gruppo collettivo di POP_Officine Popolari)