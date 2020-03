Manfredonia, “Mio zio morto perchè le ambulanze erano impegnate. Non c’è solo il coronavirus”

Manfredonia, 26 marzo 2020. Ancora disagi originate dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus Covid-19. Di seguito, la nota di un cittadino di Manfredonia.

La lettera. “Buonasera StatoQuotidiano. Ieri pomeriggio è venuto a mancare ‘Zio Lorenzo’ e non per coronavirus, perché tutti pensiamo che ad oggi le persone muoiono solamente per coronavirus invece mio zio è morto perché le ambulanze erano tutte occupate e non sono potuti intervenire al momento, il cuore batteva ancora e se i soccorsi fossero arrivati in tempo si sarebbe potuto salvare.