Ordini Farmacisti Puglia a Emiliano: “Fornire subito dispositivi di protezione e tamponi”

La richiesta, e non potrebbe essere altrimenti, è quella già levatasi dagli Ordini professionali di molte altre parti del Paese: garantire ai farmacisti che lavorano “, “tenuto conto che essi operano in una evidente condizione di sovraesposizione al rischio” e del fatto che questo è l’unico modo per consentire loro di “restare sul campo, al servizio della comunità“, operando nella necessaria “

Ad avanzarla formalmente al presidente della giunta regionale pugliese, Michele Emiliano è la Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti della Puglia che, secondo quanto rende noto un comunicato, nei giorni scorsi aveva già ricevuto rassicurazioni al riguardo da parte del direttore del Dipartimento per la Salute regionale, Vito Montanaro. Ma i presidenti degli Ordini della Regione Luigi D’Ambrosio Lettieri (Bari e Bat), Antonio Maria Di Noi (Brindisi), Alfonso Bevere (Foggia), Domenico Di Tolla (Lecce) e Francesco Settembrini (Taranto) hanno ritenuto comunque necessario indirizzare un appello diretto al presidente Emiliano, chiedendogli un suo personale impegno anche alla luce del recente annuncio relativo all’arrivo imminente di ingenti quantità di dispositivi di protezione.

Fonte: rifday.it